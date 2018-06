Ordine dei giornalisti della Lombardia | infettato il sistema informatico “Clonati alcuni

Nascerà a breve Radio Bio - la radio dell’Ordine nazionale dei biologi : Sono diverse le novità apportate all’ordine nazionale dei biologi dal nuovo presidente, Vincenzo D’Anna. A sei mesi dall’insediamento, l’ex senatore ha rilanciato le iscrizioni, che sono in costante aumento e che sfiorano le 50.000 unità, ravvivato il sito internet, che ha raddoppiato gli accessi,ma soprattutto deliberato la nascita di radio Bio, il nuovo network sul web dell’ordine. I biologi, dunque, avranno una ...

Individuato nel cervello dei topo un gruppo di neuroni che dà l'Ordine di attaccare : Quello di aggressione è un comportamento diffuso in tutto il mondo animale. Fa parte - inevitabilmente, sembrerebbe - anche della vita umana. Finora, però, quali siano le radici biologiche che ...

Sanità - l’Ordine dei Medici : “Tagliare le cure fuori regione è da Stato strabico” : “La proposta della Commissione salute della Conferenza delle Regioni, che ha annunciato un piano di ridimensionamento nel rimborso delle cure fuori regione, va in contraddizione totale con il programma di Governo. È uno Stato strabico quello che, da una parte, a livello centrale, ribadisce l’universalità delle cure, l’equità negli accessi e l’uniformità dei Lea, aumentando i finanziamenti, e, dall’altra, a livello ...

Ordine dei Medici di Napoli e provincia : in 1.500 per il giuramento di Ippocrate [GALLERY] : 1/6 ...

Lotta all'usura. Intesa tra l'Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina e la Fondazione NASHAK : La nostra Fondazione cerca di assistere le persone che rimangono indietro, schiacciate da un'economia avvitata su stessa che consente profitti miliardari a pochi e produce debiti e povertà per tanti. ...

Lapidi choc per dire 'basta bufale' - così l'Ordine dei medici dichiara guerra alle fake news : In particolare la dottoressa Arcangela Guerrieri, consigliere segretario OMCEO, sottolinea che, ad esempio, in tema vaccinale da sempre l' Ordine di Ancona si è schierato a favore della scienza ...

Ordine dei giornalisti e Assostampa respingono l'intimidazione alla stampa : ... perché, affermano " i colleghi si sono infatti limitati a dare conto di quanto avvenuto con articoli che appaiono perfettamente rispondenti ai canoni del diritto di cronaca", affermano ancora: " ...

L'Ordine dei giornalisti replica a Tranchida : Corretta la stampa a Trapani : I colleghi si sono infatti limitati a dare conto di quanto avvenuto, con articoli che appaiono perfettamente rispondenti ai canoni del diritto di cronaca, dell'essenzialità dell'informazione e della ...

Abusata da psicoterapeuta/ Video - Le Iene : Muhammad Abdulstar - Ordine dei Medici apre fascicolo a suo carico : Abusata da psicoterapeuta: nuovo tassello nel caso narrato a Le Iene. Anche l'Ordine dei Medici vuole fare chiarezza sulla posizione di Muhammad Abdulstar.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:45:00 GMT)

Ferita infermiera ambulanza - l'ira del presidente dell'Ordine dei medici : 'Napoli è come Raqqa' : 'Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa', la città della Siria distrutta dall'Isis. Così Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei medici di ...

