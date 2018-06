Ora tocca alla Camera

Ora che sono al governo gli tocca inventarsi un altro potere forte : Eppure hanno da stare molto accorti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ad avere giocato così tanto, così urlando e così tanto a lungo con il fuoco: se finirà male si faranno male rischiano di farsi male. Se Mattarella è un nemico, l'Europa è un nemico, il PD è un nemico, i mercati finanziari sono nemici d'altro canto Salvini e Di Maio sono "dei loro" e quindi sarebbero traditori.Continua a leggere

LIVE Canoa slalom - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. Giovanni De Gennaro e Chiara Sabattini in semifinale - Ora tocca ad Elena Borghi : Buongiorno agli appassionati di Canoa slalom! Praga ospita i campionati Europei e oggi andranno in scena le eliminatorie di tutte le cinque specialità. Saranno nove dunque gli azzurri che tenteranno l’assalto alle semifinali. Al mattino, nella canadese femminile, saranno al via Elena Borghi e Chiara Sabattini e nel kayak maschile gli aspiranti alle semifinali saranno 65 e per decimo partirà Davide Ghisetti, scenderà invece per 59° Giovanni De ...

Trump dazia tutti e Ora tocca all'Europa : New York. La Casa Bianca ha annunciato l’imposizione di dazi su alluminio e acciaio per Unione europea, Messico e Canada a partire da questa notte, in accordo con il piano protezionistico varato da Donald Trump in primavera. Washington aveva imposto tariffe doganali del 25 per cento sulle importazio

Sondaggi ElettOrali Politici/ Cottarelli e Mattarella bocciati : sovranità non si tocca : Sondaggi Politici Elettorali: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:04:00 GMT)

Borsa - Milano crolla ancOra in chiusura. Spread tocca 320 : Nuove tensioni sui mercati. Il differenziale torna torna ai livelli del 2013. Volano i tassi nell'asta dei Bot a 6 mesi. Bufera su una frase del commissario Ue Oettinger. Cottarelli al Quirinale ...

Strappati i manifesti di 'Ora tocca a noi' : 'Ci attaccano - ma non ci fermeranno' : BRINDISI - Strappati i manifesti elettorali della lista 'Ora tocca a noi', nata a sostegno del candidato sindaco Riccardo Rossi , centrosinistra, in vista delle elezioni amministrative che si ...

Governo. Ancora un giro di consultazioni per Mattarella. Ora tocca a Casellati dopo Fico : Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari". "Abbiamo consegnato il nostro destino e quello del Paese a Mattarella- conclude Salvini- Noi ...

PROBABILI FORMAZIONI / Sassuolo Roma : Dzeko è intoccabile. Diretta tv - Orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Sassuolo Roma: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Possibile ampio turnover da una parte o dall'altra, mancherà Nainggolan(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:49:00 GMT)

La 'svolta hardware' di Google. Ora tocca allo smartwatch : “Made by Google”, “Fatto da Google”. Così si chiamava l'evento dello scorso 4 ottobre nel quale Mountain View ha presentato un'informata di nuovi prodotti. Tutti concentrati sull'hardware. Cioè su oggetti “fatti” da Google, che non ci mette solo il codice, ma anche le mani. E continuerà a farlo: il prossimo autunno la società potrebbe infatti lanciare il suo primo ...

Confindustria avverte Salvini e Di Maio : "Non toccate il Jobs act". Il presidente Vincenzo Boccia dà tempo : "Lasciamoli lavOrare - poi valuteremo" : Nessuno tocchi il Jobs act. Il monito - al di là di quale sarà il governo - arriva da Confindustria attraverso le parole del presidente Vincenzo Boccia, che mette in guardia: "Ci sono alcuni provvedimenti che a nostro avviso non andrebbero toccati. Industria 4.0 E Jobs act sono provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale grazie alla reazione dell'industria italiana: +7% export e +30% investimenti privati sono dati ...

Di Maio al Colle : “Chiediamo altro tempo - per Ora nessun nome”. Adesso tocca a Salvini : L’accordo per il premier è vicino ma ancora non c’è. Luigi Di Maio lo conferma dopo l’incontro con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Quirinale. «Chiediamo qualche altro giorno di tempo per mettere a punto il contratto di governo. Sarà sul modello tedesco e verrà sottoposto agli iscritti» spiega. Ma Di Maio dice di non aver portato alcun n...

Inter - Brozovic : "Grazie Zenga. Epico - e Ora tocca a noi..." : Cinquantamila "mi piace" in un'ora. Cinquantamila tifosi dell'Inter che idealmente - insieme a Marcelo Brozovic - ringraziano il Crotone di Walter Zenga che ha bloccato sul 2-2 la Lazio e ha rimandato ...

