Onrush | Recensione | Trailer e Gameplay

Onrush - recensione : Aprile 2016: in seguito alla chiusura di Evolution Studios, sviluppatore di Motorstorm, Codemasters annuncia l'assunzione di numerosi ex dipendenti. Cosa c'entra questa pillola d'informazione con la nostra recensione di Onrush? In molti davano per scontato il ritorno di Motorstorm sulle console di tutto il mondo, e non appena le aspettative furono disattese il clima attorno all'annuncio del nuovo titolo automobilistico cominciò a scaldarsi. ...