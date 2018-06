Omnibus | Gaia Tortora graffia su M5S e Lega | «Vengano nel talk o ne facciamo a meno»

davidemaggio

(Di mercoledì 6 giugno 2018)“Le regole lenoi“. La zampata diè arrivata stamane in diretta. La giornalista e conduttrice diha risposto su La7 ad alcuni telespettatori che sui social lamentavano l’assenza di esponenti di M5S eall’interno di un dibattito in cui non si erano risparmiate critiche proprio a quelle forze politiche. Poco prima di lanciare la pubblicità, la conduttrice dell’approfondimento mattutino di La7 ha precisato: “Solo una parola a chi sta scrivendo che stiamo parlando male dei Cinquestelle e dellae che non ci sono loro esponenti. Io vi ricordo che la linea di questo programma, a maggior ragione adesso chee Cinquestelle sono al governo, è che o i loro esponenti vengono nel, e quindi partecipano, o altrimenti ne(…) Le regole lenoi“. Sulla ...