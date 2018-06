Omicidio Pamela Mastropietro | rifiutata l’accusa di stupro

Macerata - processo Luca Traini : chiesta perizia psichiatrica/ Raid razzista per vendicare l’Omicidio di Pamela : Raid razzista a Macerata: Luca Traini, processo chiede perizia psichiatrica su capacità di intendere e di volere. Avrebbe cercato di vendicare la morte di Pamela Mastropietro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:54:00 GMT)

Omicidio di Pamela : perizia psichiatrica per Traini che voleva "vendicarla" : Il ragazzo sparò a dei migranti africani a Macerata per "vendicare" la morte della diciottenne per cui sono in carcere tre nigeriani, uno accusato di Omicidio...

Pamela Mastroprietro : le indagini sull'Omicidio che ha sconvolto gli italiani Video : Sono passati poco più di tre mesi dalla morte di Pamela Mastropietro, ed oggi 5 maggio, si sono svolti i funerali della diciottenne romana. Il vaso di Pandora, che portera' alla luce i tanti problemi di Macerata, inizia con il ritrovamento di due valigie, in bella mostra, in un fossato, vicino ad una villa nella periferia di Macerata. All'interno i carabinieri scoprono i resti scomposti di una ragazza. Poche ore dopo viene diffusa l'identita' ...

PAMELA MASTROPIETRO - OGGI FUNERALI A ROMA/ L'Omicidio - la droga - i colpevoli e la speranza che riposi in pace : PAMELA MASTROPIETRO, OGGI FUNERALI a ROMA a 3 mesi dalL'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:01:00 GMT)

Omicidio di Macerata : Oseghale insiste - 'Non ho ucciso Pamela' : Intercettazione shock nella cella dei presunti complici: 'il 30 gennaio Innocent mi chiese se volevo stuprare una ragazza che dormiva ma gli dissi che non ero interessato' -

Omicidio Pamela - l’intercettazione choc : “Innocent mi chiamò e chiese se volevo stuprarla” : «Il 30 gennaio Innocent mi telefonò chiedendomi se volevo andare a stuprare una ragazza che dormiva». A pronunciare la frase choc, intercettata dagli inquirenti nel carcere di Ancona, è Lucky Awelima mentre parla con Desmond Lucky. I nigeriani, insieme al connazionale Innocent Oseghale, sono detenuti con l’accusa di aver ucciso e fatto a pezzi la 1...

Pamela Mastropietro violentata da Oseghale?/ Scontro tra Procura e gip - nigeriano accusato di Omicidio : Pamela Mastropietro secondo la Procura fu violentata sotto effetto di eroina da Innocent Oseghale, prima che la uccidesse e facesse sparire il cadavere. Nuove accuse.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:25:00 GMT)

Pamela Mastropietro - Innocent Oseghale accusato di Omicidio (ma è scontro sulla violenza) : Sabato 5 maggio si terranno a Roma i funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza massacrata tre mesi fa a Macerata. Il sindaco di Roma...

Pamela - accolta l’istanza : Oseghale in carcere anche per Omicidio | La Procura : “Violentò Pamela” ma il gip dice no : Pamela, accolta l’istanza: Oseghale in carcere anche per omicidio | La Procura: “Violentò Pamela” ma il gip dice no Secondo il Procuratore, Innocent Oseghale approfittò della 18enne mentre era sotto l’effetto di eroina. Il gip, invece, non ha condiviso questa ricostruzione, ipotizzando un’amicizia tra i due Continua a leggere

Omicidio Pamela Mastropietro - procura : violentata e uccisa da Oseghale | : Gli esami del Ris avrebbero evidenziato un rapporto sessuale completo tra la 18enne morta lo scorso 30 gennaio e l'uomo. Per lui, il procuratore ha chiesto e ottenuto un'altra misura cautelare in ...