Omicidio Belvisi | Luigi Messina condannato a 18 anni

ilnotiziangolo

: RT @NewsTG_: #ULTIMORA MILANO: Omicidio di Rosanna Belvisi la 50enne uccisa a coltellate dal marito a gennaio 2017: Condannato a 18 anni Lu… - OnlusAvisl : RT @NewsTG_: #ULTIMORA MILANO: Omicidio di Rosanna Belvisi la 50enne uccisa a coltellate dal marito a gennaio 2017: Condannato a 18 anni Lu… - NewsTG_ : #ULTIMORA MILANO: Omicidio di Rosanna Belvisi la 50enne uccisa a coltellate dal marito a gennaio 2017: Condannato a… - milanonelweb : Uccide la moglie con 29 coltellate dopo aver fatto l'amore, la figlia: 'Mio padre deve pagare' -

(Di mercoledì 6 giugno 2018)ultime notizie – Confermata la condanna a 18assegnata per la morte di Rosanna, attribuita al marito. L’ex guardia giurata avrebbe ucciso la moglie con 29 coltellate: per la figlia di Rosannae dell’imputato la pena è tuttavia troppo bassa. All’esterno del tribunale si è radunato un gruppo di protesta, per richiedere una condanna più aspra per: coro di proteste, “Siamo tutti Valentina” La popolazione si è schierata con forza a favore della figlia della vittima, Valentina. La ragazza aveva già espresso nei giorni scorsi un forte dubbio sulla scelta dei giudici di primo grado di non prevedere una pena aspra nei confronti del padre. Il rito abbreviato si era concluso infatti con una condanna di 18per l’imputato, contro i 30richiesti dalla Procura ...