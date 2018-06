Nvidia | la prossima generazione di schede GeForce non arriverà molto presto

eurogamer

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Negli ultimi tempi, si era già rumoreggiato riguardo ladigrafichedi, si parlava di un'uscita nell'agosto di quest'anno. Tuttavia, secondo le ultime informazioni condivise dal CEO della compagnia, sembra proprio che bisognerà aspettare un tempo ben maggiore.Come riporta Gamingbolt, al Computex 2018, i giornalisti hanno chiesto al CEO di, Jensen Huang, quando vedremo ladi. Huang ha risposto affermando che ci vorràtempo. Anche se non ha specificato esattamente quando, sembra improbabile che ladiverrà rilasciata questo agosto, come era previsto in precedenza.Inizialmente, la società aveva in programma di parlare delle loro GPU mainstream dial simposio Hot Chips 30 in agosto. Tuttavia, è stato ora rivelato che non discuteranno di questo ...