Nuovo misterioso Sony Xperia certificato dal TENAA | forse è una variante di Xperia XZ2

Bethesda : il misterioso teaser comparso in rete potrebbe riferirsi a un Nuovo Fallout? : Ieri, come molto probabilmente saprete, Bethesda ha improvvisamente pubblicato un misterioso teaser con le parole "Please Stand By". In seguito, la rete è stata invasa da varie teorie riguardo il significato del teaser: alcuni pensano sia riferito alla versione remastered del terzo episodio, altri hanno creduto fosse collegato a New Vegas con un coinvolgimento di Obsidian, anche se lo studio ha subito smentito le voci.Quindi, la maggioranza ...

Nipah : cos'è il Nuovo misterioso virus dei pipistrelli della frutta : In natura esistono moltissimi virus e batteri. La maggior parte di questi agenti infettivi risultano innocui per l'uomo. Tuttavia, in particolare alcuni ceppi virali, possono infettare anche l'essere umano. D'altronde i virus pur disponendo di un codice genetico non sono in grado di riprodursi in maniera autonoma, pertanto possono farlo solo all'interno di una cellula ospite. Va inoltre considerato che mentre nei confronti dei batteri disponiamo ...

Il misterioso "Shadows Die Twice" è il Nuovo gioco di From Software - ma non si tratterebbe di Bloodborne 2 : Stando a quanto riportato da Gearnuke, "Shadows Die Twice" sarebbe il nuovo gioco targato From Software. Tuttavia, ancora non esiste alcun gameplay o un trailer ufficiale che possa chiarire cosa sia il misterioso progetto, anche se, in occasione degli scorsi The Game Awards, proprio la frase Shadows Die Twice (le ombre muoiono due volte) presente alla fine del teaser catturò l'attenzione di molti, dando il via alle varie speculazioni sul ...

Scoperto un Nuovo e misterioso evento magnetico attorno alla terra : Scoperto un nuovo e misterioso evento magnetico attorno alla terra Lo spazio che circonda la terra, anche se può apparire tranquillo ai nostri occhi, è ricco di segreti nascosti e processi invisibili. Grazie alla sonda Magnetospheric Multiscale spacecraft, MMS, della NASA, gli scienziati hanno Scoperto un nuovo tipo di riconnessione magnetica, che avviene in una regione estremamente turbolenta, creando getti di elettroni ad alta ...

Nintendo registra un Nuovo misterioso marchio : Nintendo ha recentemente registrato un nuovo misterioso marchio, chiamato The Legend of Zelda Triforce, e il quale sarebbe destinato a progetti per console e smartphone riporta MyNintendonews.La registrazione del marchio è avvenuta in Giappone, ma la parola utilizzata è triforce, una parola inglese. Naturalmente per il momento si può solo speculare su questo, sul nome registrato, non vi sono altre informazioni in nostro possesso. Potrebbe ...

Un Nuovo Hitman all’orizzonte? Classificato un misterioso “Sniper Assassin” : Il più recente gioco della serie di Hitman, a cura di IO Interactive, è stato acclamato dalla critica e apprezzato ampiamente dai fan del franchise. Di sicuro ha avuto il merito di aver introdotto qualcosa di nuovo alla serie, in particolare con la struttura a episodi e con le meccaniche di gioco. Cosa si profila all'orizzonte? A quanto pare, un nuovo Hitman. C'è da fare una premessa: nonostante la qualità dell'ultima incarnazione ...

Un Nuovo - misterioso gioco di Yakuza è già in sviluppo : di cosa si tratta? : Pare che lo Yakuza Studio, software house di produzione presso SEGA, sia attualmente al lavoro su un gioco appartenente alla storica serie videoludica di Yakuza, ma pare anche che non sia l'unico progetto attualmente nei piani della compagnia. Vediamo cosa ne pensano i producer, che hanno parlato dei prossimi titoli del franchise in arrivo durante un 'intervista. Sappiamo che, dopo che Yakuza 6 The Song of Life ha chiuso il ciclo legato alla ...

Nokia X il Nuovo misterioso smartphone mostrato in foto dal vivo : Un nuovo e misterioso smartphone con sistema operativo Android chiamato Nokia X è stato ripreso in alcune immagini dal vivo: di che si tratta?HMD Global dopo aver presentato al grande pubblico il Nokia 8 Scirocco e la variante 2018 del Nokia 6 al MWC 2018 di fine febbraio a Barcellona, pare che si appresti a lanciare un nuovo smartphone.Nokia X: un nuovo smartphone che sarà annunciato in cina alla fine di aprile 2018?Continue reading Nokia X il ...

Sony assume per un Nuovo misterioso progetto : coinvolto anche Naughty Dog? : Sony lancerà in questo 2018 numerose esclusive di peso per PlayStation 4, e nonostante God of War sia solo a una settimana di distanza (avete già letto la nostra recensione?), Detroit sia in arrivo a maggio e The Last of Us: Part 2 sia stato annunciato, sembra che l'azienda non voglia prendersi alcuna pausa dallo sviluppo di videogiochi first party.Una nuova offerta di lavoro pubblicata da Sony rivela infatti che la compagnia è alla ricerca di ...

Ecco Zeraora : il Nuovo misterioso Pokémon scoperto in Pokémon Ultrasole e Ultraluna : The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato oggi che in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna è stato scoperto un nuovo Pokémon misterioso: Zeraora, il Pokémon Fulmirapido.I dettagli condivisi nel comunicato ufficiale:Zeraora è un Pokémon di tipo Elettro che assorbe elettricità da fonti esterne, che poi è in grado di emettere sotto forma di intensa corrente elettrica dai cuscinetti sulle zampe, creando così un potente campo ...