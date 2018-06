NUOVO CINEMA AQUILA - Stivaletti in sala per ' Rabbia Furiosa

Il NUOVO film di Sarah Drew dal 26 ottobre al cinema Video : La quattordicesima stagione di Grey's Anatomy si è conclusa esattamente una settimana fa ed è stata teatro dell'addio a due dei personaggi più amati degli ultimi anni. Stiamo parlando di Arizona Robbins ed April Kepner. La prima ha concluso il suo viaggio nei corridoi del Grey-Sloan Memorial Hospital accanto alla figlia Sofia. Il talentuoso chirurgo pediatrico e fetale è infatti partita alla volta di New York, dove si trova la sua ex moglie ...

Il NUOVO film di Sarah Drew dal 26 ottobre al cinema : La quattordicesima stagione di Grey's Anatomy si è conclusa esattamente una settimana fa ed è stata teatro dell'addio a due dei personaggi più amati degli ultimi anni. Stiamo parlando di Arizona Robbins ed April Kepner. La prima ha concluso il suo viaggio nei corridoi del Grey-Sloan Memorial Hospital accanto alla figlia Sofia. Il talentuoso chirurgo pediatrico e fetale è infatti partita alla volta di New York, dove si trova la sua ex moglie ...

Roma. Il NUOVO CINEMA Aquila torna dal 25 giugno ad essere sala cinematografica : Con la direzione artistica di Mimmo Calopresti il Nuovo Cinema Aquila di Roma tornerà ad essere sala Cinematografica, luogo di

Mimmo Calopresti alla direzione del NUOVO CINEMA Aquila : Al 2016 risale La fabbrica fantasma documentario inserito nell'ambito di 'A mano disarmata', forum multimediale di informazione contro le mafie , in cui racconta il mondo delle contraffazioni in ...

Gli appuntamenti di domenica e lunedì a Bologna e dintorni : NUOVO CINEMA Asia : ... Centro Arti e Scienze Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, ore 17, ingresso libero Il teorico della cybercultura Pierre Lévy, inaugura il ciclo "Astronave Arione" sul legame tra arte, scienza e ...

Van Damme vs Lundgren - da giovedì 10 maggio alle ore 21.15 il NUOVO ciclo del cinema action solo su Cielo : Dal 10 maggio, ogni giovedì, alle ore 21.15 su Cielo arriva Van Damme vs Lundgren, il nuovo ciclo di film d'azione dedicato a due grandi icone di questo genere.

“Euforia” : Valeria Golino presenta il suo NUOVO film al Festival del Cinema di Cannes : presentato oggi al Festival di Cannes nella Sezione Un Certain Regard il nuovo film di Valeria Golino “Euforia” prodotto da Viola Prestieri, Nicola Giulino, Francesca Cima e Carlotta Calori. Il film racconta la storia di Matteo (Riccardo Scamarcio) un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono ...

A Cannes annunciato un NUOVO film su Berlusconi. Ormai l’ex Cavaliere è un genere cinematografico : Ormai sta diventando un vero «genere» cinematografico. Ci sono le commedie, i gialli, i mélo, i noir, i musical e i film su Silvio Berlusconi. Mentre il «Loro» duale, 1 e 2, di Paolo Sorrentino è in testa al botteghino italiano, e proprio nel giorno della riabilitazione che permetterà l’ennesima discesa in campo all’ex Cavaliere, arriva da Cannes l...

Van Damme vs Lundgren - da giovedì 10 maggio alle ore 21.15 il NUOVO ciclo del cinema action solo su Cielo : Dal 10 maggio, ogni giovedì, alle ore 21.15 su Cielo arriva Van Damme vs Lundgren, il nuovo ciclo di film d'azione dedicato a due grandi icone di questo genere.

Tornatore torna a Cefalù a trent'anni da 'NUOVO CINEMA paradiso' : L'emozione prende forma appena Giuseppe tornatore arriva nella sala del teatro comunale di Cefalù. È un ritorno nel set di uno dei passaggi più suggestivi di 'Nuovo cinema paradiso'. Qui si ricorda ...

Cinema : casting per volto NUOVO da coprotagonista a Caserta e Castellammare : Una ragazza campana tra i 14 e i 18 anni per un ruolo da coprotagonista. Questo il requisito principale del casting che si terrà il 5 maggio a Caserta dalle 14 alle 18 all'Officina teatro a via degli ...

Massimo Boldi e Christian De Sica di NUOVO insieme al cinema a Natale 2018 : Massimo Boldi e Christian De Sica, la coppia d’oro del cinema, dei cine-panettoni tornano insieme per il film di Natale 2018. Dopo un allontanamento dei due che li aveva visti prendere strade differenti ecco questa bella novità: una riconciliazione che piacerà a tutti. Natale 2018 sancirà il ritorno nelle sale di Massimo Boldi e Christian De Sica E’ ufficiale. Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme per una pellicola di Natale il cui ...

Padre Amorth : la sua vita al centro di un NUOVO possibile franchise cinematografico : Lo studio, oltre ai resoconti della sua lotta contro il diavolo avvenuta in tutto il mondo, potrà sfruttare il contenuto dei due libri biografici An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More ...

Amici come prima - Boldi-De Sica di NUOVO al cinema/ Il film di Natale dopo la separazione : “Mi manca troppo…” : Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme al cinema per Natale: "Amici come prima" è il titolo del cinepanettone che segna il ritorno dopo la "falsa" separazione.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:21:00 GMT)