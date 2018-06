Nuove accuse a Facebook | dati ceduti a società cinesi | anche Huawei

Omicidio Re - Nuove accuse contro Alba De Rosa : Omicidio Re, nuove accuse contro Alba De Rosa Omicidio di Marilena Re : a pochi giorni dai funerali della promoter di Castellanza uccisa il 30 luglio scorso, si complica la posizione della 69enne Alba ...

Facebook : Nuove accuse dal New York Times. Avrebbe condiviso i dati degli utenti con produttori hardware : Ha generato molte polemiche il datagate legato alla società Cambridge Analytica nei mesi scorsi, che ha visto i dati di milioni di utenti Facebook sfruttati impropriamente a scopi politici, mettendo in evidenza ancora una volta la questione della privacy e la semplicità con cui i dati che ogni giorno condividiamo con app e piattaforme social possono essere sfruttati in maniera tutt’altro che positiva. Questo scandalo ha creato non pochi ...

Nuove accuse contro Amazon : nei centri britannici 600 ambulanze in 3 anni : Un numero e una testimonianza rinfocolano le accuse contro Amazon per le condizioni di lavoro imposte ai dipendenti. Partiamo dal numero: i 14 centri di distribuzione di Amazon in Gran Bretagna hanno ...

Arrested Development - Nuove accuse contro Jeffrey Tambor. Jason Bateman costretto alle scuse dopo aver minimizzato : Jeffrey Tambor continua a far parlare di sé e purtroppo non più per meriti artistici. dopo l'accusa di molestie sessuali che, di fatto, ha portato al suo allontanamento da Transparent di Amazon (in Italia su Sky Atlantic), la nuova stagione di Arrested Development di Netflix sembrava potesse essere un'isola felice per Tambor. Invece una nuova tempesta si è abbattuta su di lui e sul resto del cast della serie tv, al punto che Netflix ha ...

Facebook : Nuove accuse da Usa - 'uso fraudolento dati' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nuove accuse a Facebook : "Uso fraudolento dei dati" : Il Guardian mette nel mirino Facebook. Dopo lo scandalo Cambridge Analytica di fatto il quotidiano britannico avanza nuovi dubbi sulla società guidata da MarK Zuckerberg. Secondo il Guardian, Facebook sarebbe stata accusata da una società statunitense di aver sviuluppato "deliberatamente un metodo malevolo e fraudolento" per ottenere da chi si registrava sulla piattaforma, dati da parte degli utenti in grado di generare miliardi di ultili ...

Giuseppe Conte - Presidente del Consiglio 2018/ Curriculum - Nuove accuse : “studi a Cambridge? Una bufala” : Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio 2018: Curriculum "taroccato" nuove accuse da un avvocato, «studi a Cambridge? Tutto falso, una bufala. Lo so perché io c'ero»(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:44:00 GMT)

Jeffrey Tambor torna agli Emmy con Arrested Development - nonostante Nuove accuse di molestie : il web si divide : Per Jeffrey Tambor non c'è pace. Nella nella notte, sono emerse nuove accuse a suo carico. Dopo essere stato licenziato da Transparent, serie di Amazon con cui è stato pluripremiato, per la star si preannuncia un nuovo calvario che ha fatto dividere il web. nonostante questo, pare che la sua corsa agli Emmy Awards con Arrested Development - conosciuto da noi col sottotitolo di Ti Presento i Miei - non sarà intralciata. Cacciato da Transparent ...

Giulia De Lellis/ Uomini e Donne - lacrime in studio e Nuove accuse sui social? : Giulia De Lellis ha partecipato alla puntata di "Uomini e Donne", assistendo alla scelta di Nilufar. Giulia soffre per la separazione da Andrea, ma c'è chi vocifera che abbia un nuovo amante(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:35:00 GMT)

Mario Batali - chef Usa indagato per molestie sessuali/ Dopo divorzio Eataly Nuove accuse a socio di Bastianich : Mario Batali, chef stellato Usa indagato per molestie sessuali: Dopo il divorzio da Eataly per lo stesso motivo, nuove accuse da altre donne per il socio e amico di Joe Bastianich(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:03:00 GMT)

New York - molestie : Nuove accuse a chef Batali - la polizia indaga : New York, molestie: nuove accuse a chef Batali, la polizia indaga New York, molestie: nuove accuse a chef Batali, la polizia indaga Continua a leggere L'articolo New York, molestie: nuove accuse a chef Batali, la polizia indaga proviene da NewsGo.

Prof e stupratore reggiano - Nuove accuse : ANSA, - REGGIO EMILIA, 16 MAG - Alunne minorenni stuprate, una di loro legata in un capanno e poi violentata. Un incubo portato alla luce dai carabinieri di Castelnovo Monti, Appennino reggiano, che a ...

ETH : mobbing - Nuove accuse : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nuove accuse a Chris Brown : "Stuprata al party in casa sua" : Il nome che compare sulle carte è quello di 'Jane Doe', uno pseudonimo che negli Stati Uniti viene utilizzato quando chi sporge denuncia vuole rimanere anonimo, come nel caso di violenze che una donna ...