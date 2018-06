Nuoto – V Memorial Vincenzo Simonini | il programma ufficiale dei tre giorni dedicati al

sportfair

: V Memorial Vincenzo Simonini: presentato stamani il programma ufficiale. Madrina dell’evento la campionessa di nuot… - pelladogs : V Memorial Vincenzo Simonini: presentato stamani il programma ufficiale. Madrina dell’evento la campionessa di nuot… - tgregione : V Memorial Vincenzo Simonini: presentato stamani il programma ufficiale. Madrina dell’evento la campionessa di nuot… - 7593c267b7d644b : RT @Amica9TV: Bari - 11° Memorial di nuoto Michele Lorusso: -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il V, in scena dal 15 al 17 Giugno, avrà come madrina dell’evento la campionessa die solidarietà Monica Priore Si è svolta questa mattina presso il Museo della Marineria ‘A.Gianni’ di Viareggio la conferenza stampa di presentazione del V, l’annuale manifestazione con sede in Versilia che intende ricordare, Tenente di Vascello promosso a Capitano di Corvetta per meriti di servizio, deceduto durante l’attività di simulazione di ammaraggio a mare con elicottero nella piscina della base di Luni-Maristaeli il 19 aprile del 2012 all’età di 37 anni. L’evento, organizzato da Assonautica Lucca-Versilia con la preziosa collaborazione dell’Associazione diPinnato KamaSub di Camaiore, avrà luogo neivenerdì 15, sabato 16 e domenica 17 giugno p.v. in varie location dei Comuni di Massarosa, Camaiore e ...