Nuoto | Nicolò Martinenghi rischia gli Europei | la frattura da stress crea problemi

(Di mercoledì 6 giugno 2018)di non partecipare agli2018 diche si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) a inizio agosto. Il diciottenne, infatti, soffre di unadadi Tete: dopo la risonanza magnetica e la visita dal professor Schoenhuber, è emerso che il giovane fenomeno delazzurro non potrà sollecitare ancora lo sforzo di gambe e dovrà sottoporsi a una nuova risonanza magnetica tra un mesetto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il primatista italiano dei 100 metri rana non potrà allenarsi regolarmente fino ai primi di luglio, dunque non lo vedremo nemmeno al Settecoli e probabilmente chiuderà la stagione anzitempo. Situazione leggermente migliore per Gabriele Detti che sembra più tranquillo per la spalla infiammata e dunque c’è ancora qualche flebile speranza di vederlo in acqua durante la rassegna continentale (eventualmente senza passare ...