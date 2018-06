NUMERI FORTI | REPLICA DEBOLE - Conte incassa 350 sì ma non entusiasma l' Aula

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 giugno 2018) A metà mattina, nella buvette di Montecitorio, la fotografia del nuovo corso della politica italiana. I neo ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede consumano un po' di frutta. A una forchetta di distanza Maurizio Lupi e Beatrice Lorenzin, due ex "colleghi", un passato in Consiglio dei ministri. I pentastellati vengono salutati, ricevono le congratulazioni. Rimangono freddi, giusto il tempo di un ringraziamento di rito. Lorenzin e Lupi sfilano via, il gruppetto di giornalisti in attesa ha occhi solo per il nuovo che avanza. Todo cambia, cantava Mercedes Sosa, e i tempi della politica cambiano a velocità doppia. È il giorno in cui Giuseppe, premier carneade, incasserà la fiducia della Camera, entrando ufficialmente in carica.Tutti i fari sono puntati sul nuovo premier. Alnuto, al tenore delle repliche che riserverà all'dopo il ...