“Non fate come me | per carità!” Non si strucca bene per 25 anni | ecco che le succede

Papa Francesco “Non fate entrare gli omosessuali nei seminari”/ Ai vescovi : “preti non sostengano cultura gay” : Papa Francesco, "se c'è dubbio su omosessualità, meglio non farli entrare in seminario". L'appello ai vescovi della Cei, confermando la Ratio del 2006: "preti non sostengano cultura gay"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:23:00 GMT)

La7 - Becchi protesta e lascia la trasmissione : “Non mi fate parlare”. La Russa : “Fatti eleggere se vuoi la parola” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) durante un dibattito incentrato sul contratto di governo tra Lega e M5s. Paolo Becchi, professore ordinario di Filosofia di Diritto all’Università di Genova, chiede più volte di intervenire. Tenta due volte di prendere la parola mentre parla il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, che gli intima di lasciarlo finire e punzecchia il deputato del Pd, Emanuele Fiano. “Posso ...

Per dimagrire è disposta a tutto - così decide di operarsi : “Non fatelo anche voi - è una pazzia” : La fissazione per la linea è comune a moltissime ragazze. Diete, sport, cure estetiche: ogni metodo è buono per raggiungere il corpo dei sogni. Finche si resta nella sfera del ‘sano’ va tutto bene. Avere un buon rapporto con se stessi è importante. Il problema nasce quando si sfocia nell’ossessione e si arriva a compiere gesti assurdi per corrispondere a un’ideale di bellezza, spesso fuori dal normale. Venus ...

Justin Bieber critica il Met Gala? Il messaggio contro la vita glamour delle celebrità : “Non fatevi ingannare” : Justin Bieber critica il Met Gala? Su Instagram spunta un post piuttosto emblematico, proprio a poche ore dall'ultimo Met Gala di New York. La popstar canadese si schiera contro lo stile di vita eccessivo e l'immagine "glamour" delle star della televisione, della musica e dello spettacolo. "Non lasciatevi ingannare da quello stile di vita così glamour che vedete nelle persone famose su Instagram", ha esordito il cantante, lasciando intuire ...

“Non fatelo o addio iPhone”. Panico tra gli utenti dopo le tante segnalazioni di un guasto capace di mandare al manicomio anche il più paziente di noi. A cosa fare attenzione - se volete evitare (grossi) guai : Un aggiornamento che ha portato con sé delle nuove funzionalità ma, tra lo stupore degli utenti che si erano affrettati a scaricarlo, anche dei problemi non da poco che soltanto nelle ultime ore stanno iniziando a venire a galla. Di cosa stiamo parlando? Delle ultime novità sul fronte dei dispositivi Apple, per la precisione con la modifica iOS 11.3 che sta dando non pochi grattacapi ai possessori dell’iPhone 8. Nello specifico, ...