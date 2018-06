Non accorgersi solo alla fine dei tanti Sacko

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 giugno 2018)il nome diSoumayla è risuonato in Parlamento. Gli è stato reso giustamente omaggio in Senato, nel discorso pronunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima del voto di fiducia al suo governo.Un "eroe", lo ha definito Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. Dopo che di lui era stato detto di tutto, persino che era un ladro, colpevole di avere rubato del ferro in una fabbrica, abbandonata invece perché sotto sequestro per 135 mila tonnellate di rifiuti tossici accumulati (da italiani).Dopo che si è scoperto che era un cittadino maliano nonperfettamente in regola, ma anche sindacalista, uomo che si batteva per la difesa dei diritti di altri uomini, come lui quasi tutti regolari, ma tutti sfruttati e sottopagati.Dopo chea fatica la notizia della sua morte è riuscita a guadagnarsi spazio sui siti di ...