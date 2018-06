Nella città divisa di Gilles Favier

Torino - chiuse indagini sul caso Ream. Appendino : “Massima fiducia Nella magistratura. Ho agito per il bene della città” : Un debito di 5 milioni nel bilancio del Comune spinge la sindaca di Torino Chiara Appendino verso un processo per falso ideologico e abuso in atti d’ufficio nel caso Ream. La sindaca di Torino ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini insieme al suo assessore ai Conti e al suo ex capo di Gabinetto. Massima fiducia in lei da M5s. L'articolo Torino, chiuse indagini sul caso Ream. Appendino: “Massima fiducia nella ...

Milano - Roberto Bolle presenta OnDance/ Una settimana di eventi sulla danza Nella città meneghina : Milano, Roberto Bolle presenta OnDance, una ricca settimana di eventi sulla danza nella città meneghina. Inizierà lunedì prossimo, 11 giugno, lo show danzante d'Italia(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Terremoto Campania : scossa Nella città Metropolitana di Napoli [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

M5S e Lega tornano nemici Nella Sicilia delle città al voto : CATANIA - Di prima mattina il leader della Lega Matteo Salvini si presenta al mercato del contadino di Catania per iniziare il suo giro elettorale in Sicilia. Tra una contestazione e l'altra dei ...

Paura a Berlino - spari Nella cattedrale. Zona isolata e tanta paura in città. “Ho sentito tre colpi” : Altra giornata di paura nel mondo: torna la paura a Berlino, dove la Cattedrale è stata isolata. Alcuni video apparsi sui social hanno subito raggiunto milioni di utenti. Tutta la Zona è off-limits per i numerosi turisti e cittadini tedeschi. Secondo la stampa locale, ci sarebbero alcuni feriti, tra cui un poliziotto. Non si conoscono al momento le sue condizioni. Un agente di polizia ha esploso un colpo di arma da fuoco contro un altro ...

John Bonham : un monumento in suo onore Nella sua città natale : La scritta recita: "Il più originale ed eccezionale batterista del suo tempo: la popolarità e l'influenza di John Bonahm continuano a risuonare nel mondo della musica e oltre". Lo scultore, Mark ...

Basiglio - Nella città giardino la cultura adesso fiorisce : Simone Patera nella periferia sud di Milano, ad appena una manciata di chilometri dal traffico nervoso del capoluogo lombardo, si trova un Comune che se ne sta tranquillo tra il verde dei suoi ...

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco Nella città di San Nicola : salta l’incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...

Il Comune di Gioi - nel Parco del Cilento - è entrato Nella rete Città Slow : Il vivere Slow è un nuovo concetto del vivere, del produrre, del consumare, del raccontare all'esterno le esperienze, i valori, le sapienze, l'arte e la scienza dei piccoli centri, delle ex terre ...

Il Comune di Gioi è entrato Nella rete Città Slow : Il vivere Slow è un nuovo concetto del vivere, del produrre, del consumare, del raccontare all'esterno le esperienze, i valori, le sapienze, l'arte e la scienza dei piccoli centri, delle ex terre ...

Noemi - La Luna Tour/ Concerto a Roma : stasera suona Nella sua città - ecco tutte le date estive : Noemi, La Luna Tour, Concerto questa sera (mercoledì 30 maggio 2018) a Roma: oggi suona nella sua città ma i concerti continueranno per l'intera estate, ecco tutte le date.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:45:00 GMT)

Arma - lotta alla criminalità : controlli a tappeto in città Nella notte : BRINDISI - Continua serrata l'attività di controllo straordinario del territorio effettuata dai carabinieri del comando Provinciale nel capoluogo nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di ...

Molte morti per arresto cardiaco potrebbero essere evitate se ci fosse più screening cardiovascolare : dal 26 al 28 maggio Nella città di Rimini : Riparte il Progetto Nazionale di Prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da sabato 26 maggio a lunedì 28 maggio, dalle ore 9 alle ...

Milano Arch Week Nella seconda edizione “Urbania - uno sguardo sul futuro delle città” : La seconda edizione milanese di Arch Week è in corso dal 23 maggio e terminerà domenica 27 proponendo un programma vario e dalle molte iniziative. Dal titolo “Urbania, uno sguardo sul futuro delle città” è chiaro che la tematica prescelta, e voluta dal direttore artistico Stefano Boeri, verte sull’Architettura in città. Così come il titolo del programma stesso, “About a City. Places, ideas and rights for 2030 citizens”, lo sottolinea ...