ilgiornale

: #MILANO Nel suq gestito dagli immigrati in vendita donazioni della Onlus - _Naglfar_ : #MILANO Nel suq gestito dagli immigrati in vendita donazioni della Onlus - Ale_De_Chirico : Nel suq gestito dagli immigrati in vendita donazioni della Onlus - Notizie_Milano : Il Giornale: Nel suq gestito dagli immigrati in vendita donazioni della Onlus -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Un suq abusivoda stranieri e nomadi a pochi metri dall"Università Bocconi, tra viale Castelbarco e viale Toscana, a Milano. Lì dove sorgeva l"ex centrale del latte oggi si contratta, si vende e si compra di tutto: dai biscotti fino al pesce, passando per vestiti, scarpe, pentole e piccoli elettrodomestici. (Clicca qui per il video)Viaggio tra gli abusiviQuesto mercato nero a cielo aperto, esteso su due corsie, sfrutta la solidarietà di Pane Quotidiano, organizzazione laica, apolitica e apartitica che assicura ogni giorno, gratuitamente, cibo alle fasce più poverepopolazione. Fuori dalla sede, poco distante dalla piazza Affari abusiva, ci accoglie Jean-Pierre Bichard, segretario dell"associazione. Alle sue spalle l"ingresso è affollato da una lunga coda di persone: "Qui è un condensato di umanità - ammette desolato -. Cerchiamo di fare il possibile per aiutare i ...