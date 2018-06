NBA | per LeBron James gara-1 non finisce mai | Davvero quel video è diventato

NBA : Detroit - corsa a 3 per la panchina dei Pistons; nuovi assistenti per Suns e 76ers : Altra novità nel mondo degli assistenti è quella del ritorno di Monty Williams in panchina, lontano dai parquet NBA per due anni dopo aver ricoperto il ruolo di vice presidente e dirigente per i San ...

Spunta una data di uscita per NBA 2K19 e LeBron James dovrebbe essere la cover star : La data di rilascio di NBA 2K19 sarebbe trapelata un po' prima del previsto e, a quanto pare, la pubblicazione del gioco è in programma per l'11 settembre. Se siete disposti a sborsare per la 20th Anniversary Edition, potrete averne una copia quattro giorni prima, il 7 settembre.Come riporta USGamer, la notizia è Spuntata su Reddit, dove viene notato che non solo NBA 2K19 sarà rilasciato il 7 settembre per l'accesso anticipato e più tardi l'11 ...

NBA – Kevin Durant vuota il sacco : “ecco perchè ho scelto gli Warriors. La gente mi dava del pazzo - non capivano una cosa…” : Kevin Durant ha finalmente svelato il motivo che lo ha portato, nell’estate del 2016, a scegliere i Golden State Warriors come sua nuova franchigia Nell’estate 2016 il trasferimento di Kevin Durant ai Golden State Warriors fece davvero scalpore. La stella dei Thunder, eliminati ai Playoff proprio da Steph Curry e compagni, aveva in qualche modo ‘tradito’ OKC per passare ai rivali con il solo obiettivo di vincere il tanto ...

Campioni NBA 2019 – I favoriti dei bookmakers : ecco le quote per la prossima stagione : Il Westgate Las Vegas SuperBook ha rilasciato le quote dei possibili favoriti per la prossima stagione: ecco i possibili Campioni NBA 2019 per i bookmakers Mentre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers si danno battaglia nelle Finals NBA, i bookmakers pensano già all’esito della prossima stagione. Il possibile addio di LeBron James, l’anno della consacrazione di diversi rookie, le nuove leve che entraranno nella lega e le aggiunte dalla ...

NBA finals - ancora Warriors : Curry show e 2-0 nella serie - non basta super-LeBron [VIDEO] : NBA finals, ancora Warriors vittoriosi, 2-0 nella serie contro Cleveland grazie ad un sontuoso Stephen Curry da 33 punti NBA finals, anche gara-2 è andata agli archivi. Nuova vittoria per Golden State, che si porta sul 2-0 nella serie contro Cleveland e di fatto mette già una seria ipoteca sul titolo. Un risultato netto stavolta, 122-103, dopo l’equilibrio che ha regnato nel primo atto della finale. I big degli Warriors sono parsi ...

NBA Finals - James - la situazione non migliora : l'occhio rosso è un problema per LeBron : Piove sul bagnato, poi arriva la grandine e tutto il resto. Lo sa bene LeBron James che da sempre deve fare i conti con ostacoli e difficoltà sempre maggiori ogni volta che si ritrova a competere per ...

Finals NBA – Draymond Green infiamma gara-2 - che frecciatina a J.R. Smith : “un giocatore deve sempre sapere il punteggio - è una specie…” : Draymond Green è tornato a parlare del clamoroso finale di gara-1, sottolineando ancora una volta l’errore di J.R. Smith dopo il rimbalzo gara-2 delle Finals NBA è distante solo un paio di ore e Draymond Green ha pensato bene di gettare benzina sul fuoco. In che modo? Tornando a parlare del clamoroso episodio che ha coinvolto J.R. Smith nel finale di gara-1. Per chi ancora non lo sapesse, la guardia dei Cavs ha catturato un rimbalzo ...

NBA – LeBron James ed il suo look costoso quanto kitsch : il cestista spende 41mila dollari solo per la sua borsa! : LeBron James non passa inosservato nel pre-match di gara-1 ad Oakland, il suo look commentatissimo sui social e non solo… I look di LeBron James non passano mai inosservati. I suoi 2,03 metri ed i suoi 113 chilogrammi valorizzano gli outfit indossati dal giocatore NBA, che non risultano mai banali. L’ala dei Cleveland Cavaliers in occasione di gara-1 ad Oakland si è presentato nel pre-match con un look più particolare del solito e ...

NBA Global Camp 2018 : sono 40 i giocatori che parteciperanno alla tre giorni trevigiana : L’evento dedicato ai migliori prospetti non risiedenti negli Stati Uniti si terrà a Treviso dal 2 al 5 giugno La National Basketball Association (NBA) ha annunciato i 40 giocatori che parteciperanno all’NBA Global Camp 2018. L’atteso appuntamento si terrà presso il Centro sportivo “La Ghirada” di Treviso dal 2 al 5 giugno, ed ha l’obiettivo di individuare i migliori prospetti non risiedenti negli Stati Uniti da eleggere al draft. Davanti agli ...

Finals NBA – Tyronn Lue non ha dubbi : “J.R. Smith titolare in gara-2. Prendere quel rimbalzo è stato fondamentale perchè…” : Tyronn Lue ha deciso di schierare titolare J.R. Smith in gara-2 nonostante il clamoroso errore che è costato gara-1 delle Finals NBA ai Cavs Gara-1 delle Finals NBA tra Warriors e Cavs è ormai passata agli archivi. Il finale è stato visto e rivisto nelle ultime ore: J.R. Smith va a rimbalzo, inspiegabilmente non tira ma anzi esce dall’area, fa passare i secondi e trascina i suoi ai supplementari, probabilmente convinto di essere in ...

NBA Finals – La verità di J.R. Smith : “sapevo della parità. Ecco perché non ho tirato” [VIDEO] : J.R. Smith ha dato la sua versione di quanto accaduto nel finale di gara-1 delle NBA Finals: la guardia dei Cavs ha spiegato perché non ha provato il tiro della vittoria Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata sconfitta, salvo poi essere graziati da un ...

NBA Finals – Kevin Durant sincero : “abbiamo avuto paura di perdere. LeBron? Ecco cosa dobbiamo fare per fermarlo” : Kevin Durant ha commentato il finale di gara-1 delle NBA Finals svelando cosa ha spinto gli Warriors a vincere all’overtime. KD ha poi parlato della ‘tattica’ da attuare per fermare LeBron James Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata ...

Basket - Finals NBA : super LeBron non basta - gara-1 a Golden State : OAKLAND - King James da solo non basta. Il primo round delle Finals Nba, quarto atto della sfida tra Golden State e Cleveland, va ai Warriors. Agli uomini di Kerr, però, serve un overtime per avere la ...

NBA Finals : J.R. Smith si dimentica il punteggio nel finale - i social non perdonano : L'errore clamoroso di J.R. Smith nel finale di partita ha compromesso un probabile successo dei Cavaliers in gara-1, battuti poi dagli Warriors all'overtime. La disattenzione del giocatore dei Cavs è ...