Nba Finals | LeBron James | “Chi vince non andrà alla Casa Bianca da Trump”

Nba Finals : Isaiah Thomas e la provocazione ai Cavs : 'Travolto come loro in finale' : Ospite del Jimmy Kimmel Live!, Isaiah Thomas si è sottoposto assieme all'omonimo campione del passato NBA , la ragione per cui porta quel nome di battesimo, dopo una scommessa persa da suo padre ...

Nba Finals : il contributo di McGee e Livingston : anche "gli altri" sono decisivi : Avere alternative credibili in attacco fa tutta la differenza del mondo , chiedete a LeBron James, a cui non basta fare 51 punti per portare a casa il successo , . E così un giocatore come McGee, per ...

Finals Nba – J.R. Smith e quella ‘critica’ a LeBron James : “giocare con lui è un dono e una maledizione” : Prima di gara-2, J.R. Smith ha parlato di quanto sia bello e complicato giocare nella stessa squadra di LeBron James Non è certamente un bel periodo per J.R. Smith. La guardia dei Cleveland Cavaliers, com’è noto, è stato lo sfortunato protagonista dell’episodio che ha deciso gara-1, non rendendosi conto del punteggio di parità e non prendendo il tiro della possibile vittoria. La guardia dei Knicks è stata bersagliata dalle critiche e ...

Nba Finals - la rabbia di LeBron James in panchina dopo l'errore di J.R. Smith in gara-1 : Le immagini dell'ultimo possesso di gara-1 le abbiamo viste , e giudicate, tutti: J.R. Smith che cattura il rimbalzo d'attacco, regala ai Cavaliers un extra-possesso fondamentale e al posto di puntare ...

Nba Finals 2018 : un Curry da record porta Golden State sul 2-0 contro Cleveland : Grazie ad uno show di Stephen Curry nell’ultimo quarto i Golden State Warriors battono 122-103 i Cleveland Cavaliers e si portano sul 2-0 nelle Finals NBA. Una gara-2 che non ha avuto dunque un epilogo incredibile come la partita d’esordio, con i padroni di casa comunque sempre avanti e che hanno trovato il break decisivo nei primi minuti dell’ultimo periodo. E’ la notte di Curry, miglior marcatore del match 33 punti, ma ...

Nba Finals - coach Andre Iguodala spiega - l'allievo Jordan Bell esegue : Se un giorno Andre Iguodala diventerà un grande allenatore, state pur certi che avrà grande successo con i giovani — o quantomeno questo è ciò che fa presagire con i suoi consigli a bordo campo già ...