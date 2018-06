Nato | Dialogo con Mosca ma sanzioni importanti

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Nato risponde a Conte - "dialogo con Russia ma le sanzioni rimangono" : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Nato risponde a Conte, 'dialogo con la Russia è importante ma le sanzioni devono rimanere tali' , 6 giugno 2018, .

La Nato avvisa l’Italia : sì al dialogo con Mosca - ma le sanzioni vanno tenute : «Con la Russia dobbiamo mantenere il dialogo politico, ma le sanzioni economiche sono importanti». Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg riferendosi all’apertura da parte dell’Italia a Mosca. «Congratulazioni al neo premier italiano Giuseppe Conte, non vedo l’ora di lavorare con lui, lo incontrerò presto», ha aggiunto Stolt...

