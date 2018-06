Nato a Conte | dialogo con Mosca | ma le sanzioni rimangono Premier | vogliamo restare

Conte al SeNato - il prof diventa panzer : il nuovo spiazza l'aula : 'Il vento radicale del cambiamento' , 'cambiamento' è parola ripetuta una trentina di volte, più o meno quanto 'cittadini', contro la solita politica dei 'conciliaboli da Palazzo'. Il futuro...

Governo Conte : termiNato il discorso del premier alla Camera - voto di fiducia dalle 17.45 : 16.47 - terminato l'intervento di Giuseppe Conte, ora il Presidente della Camera darà all'avvio alle dichiarazioni di voto dei deputati che hanno richiesto di poter intervenire in aula prima della votazione.16.46 - La replica di Giuseppe Conte si è conclusa sul tema della sanità:Qui si gioca una parte importante della tutela della persona, c'è in gioco un diritto fondamentale. Vogliamo che questo diritto significhi accesso alle cure, alle ...

"Per quanto riguarda la posizione a livello internazionale, siamo nella Nato e vogliamo, come dice il poeta, rimanerci optime". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.

Nato a Conte : sì al dialogo con la Russia - ma le sanzioni restano : Il rapporto con il Cremlino. La Nato è pronta a dialogare con la Russia, ma le sanzioni imposte a seguito della sua politica in Ucraina restano in vigore "fino a quando Mosca non cambierà atteggiamento". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Stoltenberg, intervenendo ad una conferenza stampa al quartier ...

Il discorso integrale di Liliana Segre al SeNato per la fiducia al governo Conte : Standing ovation dell’Aula del Senato per Liliana Segre. Nel suo discorso la senatrice a vita ha detto «che si rifiuta di pensare che la nostra civiltà democratica sia sporcata da leggi speciali nei confronti di Rom e Sinti» e che se ciò accadrà si opporrà «con tutte le forze». Ecco il testo integrale del suo intervento Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi Senatori, prendendo la parola per la prima volta in ...

