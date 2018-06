National waiters’ day | a Londra per celebrare tutti i camerieri Molti sono italiani e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 giugno 2018) di Gianluca Avagnina La VI° edizione delday – la Giornata nazionale del cameriere – si è tenuta la scorsa settimana a. L’evento, volto atutte le persone che lavorano nella sale ristorante del Regno Unito, prevede una gara all’interno di Hyde Park, che ipartecipanti devono completare correndo con un vassoio in mano con sopra una bottiglia d’acqua e un bicchiere da tenere in equilibrio. Ilday è nato da un’idea da Fred Siriex, maître d’hôtel francese e personaggio televisivo, che ha voluto creare una giornata per promuovere la figura del cameriere e invogliare le giovani leve a considerare una carriera nella “hospitality industry”. Ho scambiato quattro chiacchiere con Antonino Forte, l’italiano vincitore della prima edizione, che è anche Assistant restaurant manager del prestigioso Galvin at Windows, ...