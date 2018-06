Napoli | non solo Vrsaliko | nel mirino anche Fabian Ruiz

Giorgio Napolitano - la lettera al Senato per Di Maio e Salvini : 'Il governo non deve ingannare l'Europa' : Attraverso una lettera alla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, Re Giorgio non ha resistito alla tentazione di dire la sua sulla situazione politica e naturalmente il suo giudizio su ...

Napoli - Hysaj : "L'addio di Sarri non è una buona notizia". Intanto Verdi è a un passo : Due portieri, Verdi - che sembra davvero ad un passo - e un terzino che possa sostituire Maggio in organico visto che il contratto dell'ex doriano è scaduto: questi gli obiettivi di mercato del Napoli,...

Napoli - Giuntoli : "L'arrivo di Ancelotti non cambia le nostre idee di mercato" : Intervenuto al premio Colantuoni-De Rosa a Massa, il DS azzurro ha anche avuto un colloquio con Giuseppe Riso, agente di Vrsaljko

Mertens : "Sarri? Non ho capito la storia. Napoli forte anche senza Ancelotti" : Dries Mertens, dopo l'amichevole tra Belgio e Portogallo che si è chiusa a reti inviolate, ha parlato con Premium del Mondiale che incombe ma anche del Napoli e del suo futuro. sarri e clausola - ...

Napoli - Mertens freddo sull’arrivo di Ancelotti : “non è l’allenatore la cosa più importante. Futuro? Sto bene qui” : Direttamente dal ritiro del Belgio, Dries Mertens ha parlato del suo futuro con la maglia del Napoli soffermandosi anche sull’arrivo di Ancelotti L’arrivo di Ancelotti non esalta più di tanto Dries Mertens, concentrato al momento sul Mondiale da giocare con il Belgio. L’attaccante classe ’87 ha rivelato di non aver capito i motivi dell’addio di Sarri, soffermandosi poi anche sul suo contratto: “Resto a Napoli? ...

Napoli - Sarri è in trappola : il Chelsea non si muove : E De Laurentiis , attraverso il Corriere dello Sport-Stadio, ha concesso una apertura: 'Se si presenterà qualcuno, sarò ragionevolissimo. E Sarri avrà sempre il mio grazie' . Fino al 31 maggio, ...

Napoli - DE LAURENTIIS : "SARRI? NON SONO VENDICATIVO" / I motivi che hanno portato il patron verso Ancelotti : NAPOLI, De LAURENTIIS: “Sarri? Non SONO vendicativo”. E poi rivela un retroscena di calciomercato: “No a 50 milioni dal Manchester City per Jorginho”. Su Carlo Ancelotti...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:32:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : 'Non sarò vendicativo con Sarri - anche se mi ha ferito' : Da Sarri ad Ancelotti, dal mercato in entrata a quello in uscita: è un Aurelio De Laurentiis a tutto tondo quello che, intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, ha toccato tutti i temi d'attualità. A partire dalla separazione con il precedente allenatore del Napoli: "Sono sempre stato educato con lui, ma se a un certo punto quando mancano ancora due ...

Napolitano : dispiaciuto nel non partecipare a festa 2 giugno : Napolitano: ‘viva il 2 giugno’ Roma -Di seguito le parole di Giorgio Napolitano, presidente emerito. “Nulla può dispiacermi più che il non partecipare per ragioni di salute alla celebrazione del 2 giugno, festa della Repubblica. Anche per me fu e resta il modo di vivere la riconciliazione dell’Italia con la libertà. E dunque, pur nelle mie difficili condizioni personali, vorrei si sentisse ben nettamente il mio ...

Calciomercato Napoli - Jorginho : “non penso alle trattative” : “Lasciare il Napoli per il Manchester City? Per adesso non ho ricevuto chiamate da Ancelotti, ne ho sempre sentito parlare bene quindi è naturale che abbia il pensiero di essere allenato da lui”. Lo ha detto Jorginho da Coverciano commentando l’arrivo del nuovo tecnico a Napoli e le voci che lo accostano al club inglese. “Al mercato per ora non penso – ha continuato il centrocampista italo-brasiliano – Certo ...

Luigi Di Maio a Napoli : "L'impeachment non è più sul tavolo. Pronti a collaborare con Mattarella" : Luigi Di Maio fa un passo indietro. Intervenuto a Napoli al grido de #IlMioVotoConta, il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato alla piazza che l'ipotesi dell'impeachment per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da lui paventata dopo il rifiuto di approvare Savona all'Economia e supportata anche da Giorgia Meloni.Il motivo, però, non è legato a un cambio di idee. La decisione di Salvini di non appoggiare questa possibilità ...

Ad Iliad non piace Napoli? Dove sono i Simbox - online SIM solo con carta di credito : Il nuovo attore del mercato della telefonia, Iliad, è sbarcato in Italia con una tariffa molto aggressiva, ma difficile da attivare per i napoletani che non hanno carte di credito o che non hanno tempo per andare in giro per la Campania a cercare i distributori di SIM, i cosiddetti Simbox. Passare a Iliad potrebbe non essere così semplice Probabilmente in Francia sono abituati maggiormente ad utilizzare carte di credito, in Italia ...

