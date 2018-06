Napoli - La Ricerca e il Mare La SZN apre le porte del Centro di Ricerca

A Napoli primo centro italiano ricerca biotecnologie marine : La novità vera è che in Italia ora c'è una strategia sulla ricerca delle biotecnologie nell'ambito dell'economia blu, cosa non scontata". Il nuovo dipartimento organizzerà anche corsi di ...

Ricerca - Napoli capitale del Mediterraneo : via al primo dipartimento di Biotecnologie marine d'Europa : A Napoli dunque un prestigioso dipartimento scientifico in arrivo; a Portici, la Giornata degli Oceani, l'iniziativa dell'8 giugno che riguarda 'i mari del mondo'. Saranno infatti prelevati i ...

In via Napoli voilà 'Core Facilities' - la 'cittadella della scienza' per ricercatori e imprese del territorio : Attendere un istante: stiamo caricando il video... Una vera e propria 'cittadella della scienza' dove rendere più puntuale ed efficiente il lavoro di studenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Foggia. E' quella inaugurata nel quartier generale di via ...