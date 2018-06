ilmattino

: RT @checipossofare: Il Cimitero delle Fontanelle è l’antico ossario della città di Napoli, si sviluppa per circa 3000 mq e si trova nel cuo… - pasdan1963 : RT @checipossofare: Il Cimitero delle Fontanelle è l’antico ossario della città di Napoli, si sviluppa per circa 3000 mq e si trova nel cuo… - mattinodinapoli : Napoli, il cimitero monumentale ridotto a giungla e a parcheggio - mattinodinapoli : Napoli, il cimitero monumentale di Poggioreale ridotto a giungla e parcheggio -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) In condizioni pietose ildi Poggioreale, in questi primi giorni di giugno. Degrado e abbandono regnano sovrani, in special modo l'area del cosiddetto 'quadrato', il chiostro ...