Napoli | escalation incredibile in 10 anni | il grande miracolo del presidente De

calcioweb.eu

: #Napoli, escalation incredibile in 10 anni: il grande miracolo del presidente #DeLaurentiis, balzo nel Ranking Uefa… - CalcioWeb : #Napoli, escalation incredibile in 10 anni: il grande miracolo del presidente #DeLaurentiis, balzo nel Ranking Uefa… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Una crescita impressionante per una della più importanti realtà del calcio italiano e non solo. Stiamo parlando deldelDe Laurentiis, il numero uno azzurro è stato protagonista di un, quello di portare ilad alti livelli, anzi altissimi, dall’incubo della Serie C fino a lottare per lo scudetto ed essere protagonista in Champions League. Ilè il club italiano che è cresciuto di più nella storia, balzonel Ranking Uefa, gli azzurri sono passati dalla posizione numero 113 alla 17esima,clamorosa e che potrebbe migliorare ancora nelle prossime stagioni. Sì perchè ac’è un progetto serio, nessuna spesa fuori portata ed una gestione oculata ed attenta del club in ogni dettaglio, senza però rinunciare alla qualità della squadra. Le ultime mosse possono essere considerate entusiasmanti per i tifosi del ...