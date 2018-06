Muore bimbo di due anni dopo tre giorni di febbre alta e convulsioni. 'Forse leucemia fulminante' : I medici pensano a una leucemia fulminante. Un bambino di due anni, residente a Mortara , Pavia, , in Lomellina, è morto al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia dove era stato ...

Mamma ubriaca rotola a terra finendo sul figlio : bimbo di 3 settimane Muore schiacciato : Ashley Bean, 35 anni, era talmente ubriaca che è rotolata sul pavimento andando a finire su suo figlio, di sole 3 settimane di vita, schiacciandolo e uccidendolo. Accusata di infanticidio, ora rischia fino a tre anni di carcere.--Era completamente ubriaca, dopo aver bevuto diversi bicchieri di tequila, la 35enne Ashley Bean, che è rotolata sul corpo di suo figlio, di appena tre settimane di vita, schiacciandolo e uccidendolo. I fatti ...

Mugello - motociclista Muore in un incidente mentre va a vedere il gran premio di MotoGp. Mauro era diventato padre di un bimbo da poco tempo : Stava andando all'autodromo del Mugello per seguire il Gp d'Italia, ma Mauro Grossi, motociclista di 48 anni che abitava a Ospitaletto (Brescia), ha trovato la morte per un incidente stradale...

Cina - il castello gonfiabile viene spazzato via dal vento : bimbo di 6 anni Muore : Il piccolo è rimasto intrappolato all'interno del castello gonfiabile che si trovava in un luna park a Chezhan Plaza nella città di Fengwei. I medici non sono hanno potuto far nulla per salvarlo. La polizia ha assicurato che sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.Continua a leggere

Cade dalle braccia del padre : Muore bimbo di 2 mesi : Un bimbo di soli due mesi è morto ieri mattina all'ospedale di Pisa qualche ora dopo essere giunto al pronto soccorso perché caduto dalle braccia del padre che lo stava cullando per farlo addormentare.

Bimbo di 8 anni si taglia la gamba col vetro e Muore dissanguato : la richiesta di risarcimento : I fatti sono avvenuti a Bologna nell'agosto del 2016. Nel tentativo di liberare il nipotino rimasto chiuso sul balcone, Alessandro finì per ferirsi in maniera gravissima. A trovarlo senza vita fu la madre, uscita a fare la spesa. Ora la richiesta di risarcimento milionaria nei confronti dell'Acer.Continua a leggere

Dopo Naomi un altro caso - operato al cervello bimbo viene mandato a casa e Muore a 13 anni : Il caso di Naomi Musenga, la 22enne morta Dopo esser stata ignorata e derisa al telefono dal pronto soccorso, ha imbarazzato la Francia intera. Oggi sui quotidiani transalpini emerge un'altra...

Bimbo Muore dopo il parto : indagati ginecologa e ostetrica per omicidio colposo : BRINDISI - Il prossimo 4 giugno avrebbe spento la sua prima candelina con i genitori e i due fratellini. E' volato in cielo subito dopo essere venuto al mondo, nella sala parto dell'ospedale Perrino ...