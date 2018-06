MotoGP | UFFICIALE | Jorge Lorenzo correrà con la Honda! Firmato l’accordo | Dream Team con

MotoGP : ufficiale il divorzio tra la Honda e Daniel Pedrosa. Jorge Lorenzo tra i pretendenti : “Voglio ringraziare Hrc per tutti questi anni di grandi successi, sono cresciuto non solo come pilota ma anche come uomo insieme a loro. Conserverò sempre Hrc nei miei ricordi e nel mio cuore. Nella vita abbiamo tutti bisogno di nuove sfide e sento che è ora di cambiare. Grazie, Hrc“. E così come avevamo preannunciato qualche ora prima, è arrivata la conferma: Daniel Pedrosa e la Honda si separano. E’ stato lo stesso pilota ...

MotoGP – Petrucci e la prima fila inaspettata : “ce la stiamo mettendo tutta! Il mio obiettivo è il team ufficiale” : Danilo Petrucci e quella speciale prima fila che fa sognare: il ternano della Pramac punta ad attirare l’attenzione del team ufficiale Ducati Johann Zarco alza le braccia al cielo e impenna per la gioia di una pole position speciale. Il francese della Tech3 è il poleman del Gp di Francia: sul circuito di Le Mans il francese è stato il più veloce nelle qualifiche di questo pomeriggio davanti al suo pubblico. Si deve accontentare del secondo ...

MotoGP - ufficiale il rinnovo di Rins con Suzuki per 2 anni : Dopo le varie chiacchere da paddock si chiude un'altro contratto per i prossimi anni. Alex Rins ha firmato con Suzuki e, quindi, continuerà a correre per il team di Davide Brivio anche per il prossimo ...

MotoGP - Ktm e Tech 3 già all'opera in vista della prossima stagione : doppio annuncio ufficiale a Jerez : Nella giornata di oggi la Ktm e la Tech 3 hanno reso ufficiali due notizie già nell'aria da tempo, una di queste riguarda la promozione di Miguel Oliveira in MotoGp LaPresse/EFE Giornata di annunci ...

MotoGP - Ufficiale - Pol Espargarò continuerà con KTM : Il campione del mondo della Moto2 del 2013, è stato uno dei primi piloti chiamati per il progetto della casa austriaca e dopo due anni, la KTM conferma ancora una volta la volontà di proseguire con ...

