MotoGp | Syahrin ha convinto la Tech3 | rinnovato per un’altra stagione il contratto del

(Di mercoledì 6 giugno 2018) L’ottimo esordio dicon la Yamahahail team a confermarlo anche per la prossima, quando avrà a disposizione una Ktm Giorni frenetici per il mercato piloti, entrato nel vivo dopo la conclusione del Gp del Mugello. Lorenzo che va alla Honda al posto di Pedrosa, Petrucci che prende il posto del maiorchino alla Ducati e Iannone che viaggia verso l’Aprilia. In questo mare di ufficialità, ecco che spunta anche quella del rinnovo di Hafizhcon lache, nella prossima, abbandonerà la Yamaha per unirsi alla Ktm. Il pilota malese, ingaggiato quest’anno per sostituire Jonas Folger costretto a fermarsi per la sindrome di Gilbert, ha sorpreso tutti guadagnandosi la riconferma per il 2019. “E’ ancora difficile crederci per me, prima di tutto devo dire grazie ad Hervé per aver avuto fiducia in me ed avermi fatto ...