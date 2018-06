MotoGp | per Syahrin arriva la conferma in Tech3

MotoGp - Syahrin ha convinto la Tech3 : rinnovato per un’altra stagione il contratto del pilota malese : L’ottimo esordio di Syahrin con la Yamaha Tech3 ha convinto il team a confermarlo anche per la prossima stagione, quando avrà a disposizione una Ktm Giorni frenetici per il mercato piloti, entrato nel vivo dopo la conclusione del Gp del Mugello. Lorenzo che va alla Honda al posto di Pedrosa, Petrucci che prende il posto del maiorchino alla Ducati e Iannone che viaggia verso l’Aprilia. In questo mare di ufficialità, ecco che spunta ...

MotoGp - Lorenzo firma con la Honda : per due anni correrà insieme a Marquez : Nasce il Dream Team Honda: Jorge Lorenzo è ufficialmente il nuovo pilota della Hrc per la prossima stagione. La firma è stata annunciata questa mattina: il pilota spagnolo, tre volte campione del mondo con la Yamaha e fresco della prima vittoria in sella alla Ducati ottenuta al Mugello, si unirà al Team Repsol per i prossimi due anni. Sarà il compagno di squadra dell’iridato in carica e leader della classifica 2018: Marc Marquez. La Honda ...

MotoGp - clamoroso colpo di scena nel mercato piloti : Jorge Lorenzo ha firmato per la Honda : Jorge Lorenzo ha firmato un contratto biennale con la Honda, lo spagnolo affiancherà Marc Marquez per le prossime due stagioni Tutto in poche ore, prima l’addio ufficiale con Dani Pedrosa e poi la firma con Jorge Lorenzo. clamoroso colpo di scena nel mercato piloti, la Honda infatti ha messo le mani sul maiorchino, facendogli firmare un contratto biennale da circa quattro milioni a stagione. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Trattativa ...

Mercato MotoGp - sta per iniziare il valzer dei piloti : Pedrosa lascia la Honda : Inizia a muoversi il motoMercato: un addio che era nell'aria. Dani Pedrosa lascia la Honda dopo 18 anni. Il team giapponese ha annunciato in un comunicato che il rapporto con il pilota spagnolo si...

MotoGp - Valentino Rossi : “I fischi a Marquez e Lorenzo? In Italia è così. Ducati ed Honda sono più veloci per il Mondiale” : Parlare dei fischi dei tifosi al Mugello (sede del sesto round del Mondiale 2018 di MotoGP), all’indirizzo degli avversari di Valentino Rossi, non è certo una novità. Spesso ci sono stati degli episodi incresciosi e sui social si è diffusa anche l’immagine di una “lapide” dedicata a Marc Marquez. Un qualcosa di squallido di cui si è tanto discusso. Quel che resta sono, dunque, i fischi agli indirizzo del ...

MotoGp Honda - Marquez in pista per provare una F1 : TORINO 'Non posso più aspettare! Domani proveremo una F1!'. Così scriveva ieri sul suo profilo Twitter Marc Marquez, che oggi è volato al Red Bull Ring per un test con Toro Rosso, nel corso di una ...

MotoGp – È subito ‘Novello Effect’ : la fidanzata di Valentino Rossi fa colpo - tutti pazzi per Francesca Sofia [GALLERY] : Francesca Sofia si palesa per la prima volta nelle vesti di fidanzata di Valentino Rossi al Mugello e porta fortuna al Dottore: si parla già di ‘Novello Effect’ Valentino Rossi al Mugello colleziona una pole position (che non otteneva dal 2016) ed un terzo posto (il terzo di stagione). Un weekend positivissimo per il campione di Tavullia, che accorcia le distanze dal leader in classifica del Motomondiale Marc Marquez e riacquista ...

MotoGp - Mondiale riaperto… solo in apparenza. Tutto è nelle mani di Marc Marquez : Mondiale MotoGP riaperto dopo il Mugello. È questa la sensazione dopo il GP d’Italia che ha visto Marc Marquez cadere e trovare il secondo zero della stagione. Lo spagnolo non è andato a punti ed ha così prestato il fianco ai rivali, che ne hanno ovviamente approfittato. Il campione del Mondo in carica ha ora 23 punti di vantaggio sul primo inseguitore, Valentino Rossi. Un bottino comunque consistente, ma considerando come arrivava al ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «La scuderia deve fare di più per me» : ROMA - L'ottavo posto al Gp d'Italia lascia l'amaro in bocca a Maverick Viñales. Partito dalla prima fila, in terza posizione, il numero 25 della Yamaha, a fine gara, si è tolto qualche sasso ...

MotoGp KTM - Smith : «Se non ci sarà una moto per me - mi ritirerò» : ROMA - Con l'arrivo di Johann Zarco e la conferma di Pol Espargaró, per Bradley Smith nel 2019 non ci sarà più posto in KTM. Anche nel Team Tech3 i sedili sono già occupati da Syahrin e Oliveira e ...

MotoGp - Rossi e l idea titolo Ma per vincerlo bisogna andare più forte : SCARPERIA - Marquez dopo la caduta ha chiuso 16°: zero punti. E ora lei è secondo in classifica, a -23: mondiale riaperto, Valentino? 'Per vincere il titolo, bisogna andare più forte. Non è che non ...

MotoGp Italia - Marquez : «È curioso festeggiare per la caduta di un pilota» : SCARPERIA - Per Marc Marquez la gara del Mugello è stata sicuramente negativa sotto ogni punto di vista. Il pilota di Cervera al termine del weekend è tornato a parlare dell'accoglienza riservatagli ...

MotoGp – Fischi al Mugello per Marquez - lo spagnolo velenoso contro il pubblico : “Invece di pensare a Pirro…” : Marc Marquez non le ha mandate a dire al pubblico del Mugello, che lo ha Fischiato nel corso dell’intero week-end Non corre buon sangue tra Marc Marquez e i tifosi italiani, che non hanno perso l’occasione per Fischiare il pilota spagnolo nel corso del week-end del Mugello. Una situazione incresciosa che non è passata inosservata agli occhi del campione del mondo, il quale ha tenuto tutto dentro per i tre giorni in pista per poi ...

MotoGp – Le lacrime di Lorenzo e il contatto di Marquez a Petrucci - Domenicali ci va giù pesante : “Marc non deve permettersi…” : Claudio Domenicali non le manda a dire a Marc Marquez, l’a.d. Ducati senza peli sulla lingua! E sulla vittoria di Lorenzo al Mugello… Grande festa ieri in casa Ducati per la splendida doppietta del Mugello. Davanti al pubblico italiano, Jorge Lorenzo ha trovato la sua prima vittoria in sella alla Desmosedici Gp, dopo un lungo periodo di fatiche, richieste e sacrifici. Nonostante le delusioni e le tante chiacchiere riguardanti il suo ...