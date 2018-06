Moto – Tre piloti Motorex conquistano il podio dell’Erzbergrodeo 2018!

TerreMoto : la terra trema ancora tra Rieti e L'Aquila : Il movimento tellurico che sta interessando da tantissimo tempo l'Italia centrale, non accenna a diminuire. Ieri notte intorno all'1,20, una scossa di magnitudo 3,1 gradi della scala Richter, è stata ...

MotoGp - spettacolo al Mugello : oltre novantamila spettatori ad assistere alla vittoria di Jorge Lorenzo : Sono oltre novantamila gli spettatori accorsi oggi al Mugello per assistere al Gp d’Italia, numero che sale a 150.129 se si considera l’intero week-end Una pazzesca doppietta, un trionfo in rosso che trasforma il Mugiallo in… Murosso. La Ducati fa la voce grossa, Jorge Lorenzo vince il Gp d’Italia, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Andrea Dovizioso e la Yamaha di Valentino Rossi. Una prestazione pazzesca ...

MotoGP - preparata una lapide per Marquez : quando il tifo va oltre : L'episodio è stato condannato all'unanimità dal mondo dello sport e dai giornalisti che hanno voluto commentarlo.

DIRETTA/ Motocross Gp Gran Bretagna 2018 - Matterley Basin - streaming video-tv : al via gara 2!

Diretta/ Motocross Gp Gran Bretagna 2018 - Matterley Basin - streaming video-tv : Herlings vince gara 1!

DIRETTA/ Motocross Gp Gran Bretagna 2018 - Matterley Basin - streaming video-tv : inizia gara 1!

MotoGP DIRETTA MUGELLO 2018/ Streaming video TV8 e SKY gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP Italia 2018 MUGELLO: cronaca e tempi, podio e vincitore del sesto Gran Premio stagionale (oggi domenica 3 giugno). Nella parte centrale della gara del MUGELLO si forma un quartetto tutto italiano all'inseguimento di Lorenzo: Dovizioso, Iannone, Rossi e Petrucci danno la caccia al maiorchino che continua a condurre, il Dottore di Tavullia non riesce a fare di meglio per colpa di una Yamaha che anche oggi ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Italia 2018 : Marco Bezzecchi conserva il primo posto con tre punti di vantaggio su Jorge Martin : C’è ancora Marco Bezzecchi in testa alla Classifica del Mondiale di Moto3 dopo il GP d’Italia. Il pilota Italiano ha provato a dare tutto nella gara di casa, ma si è dovuto accontentare della seconda piazza, per soli 19 millesimi, alle spalle di Jorge Martin, trionfatore. Lo spagnolo è così tornato a punti dopo due zeri consecutivi, rilanciando la propria corsa al titolo. Il distacco del pilota del team Gresini dall’Italiano è ...

Problemi al Motore - pilota costretto ad atterrare in mezzo al traffico. L’incredibile video di un automobilista : Il video è stato girato il 1 giugno da un automobilista che stava viaggiando sulla strada di Huntington Beach, in California. Il pilota del velivolo, a causa di un problema al motore, è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza in mezzo al traffico. La manovra, seppur pericolosa, è stata portata a termine senza Problemi o danni alle auto e, riferisce la stampa locale, non ci sono stati feriti L'articolo ...

Gara MotoGP Oggi Streaming – Mugello 2018

MotoGP : il Gran Premio del Mugello in TV e in streaming : Si corre oggi, Valentino Rossi parte in pole: le informazioni per seguirlo in diretta su Sky e TV8 The post MotoGP: il Gran Premio del Mugello in TV e in streaming appeared first on Il Post.

Roma. In tre in Moto su ponte Marconi : 1 morto e 2 feriti : Gravissimo incidente stradale domenica all’alba su ponte Marconi a Roma. Un ragazzo di 19 anni è morto e altri due

Diretta MotoGp Mugello 2018/ Streaming video SKY e TV8 - gara live : via al warm-up!

MotoGP - dove vedere il Gran Premio del Mugello in TV e streaming : Il campione del mondo in carica è anche leader della classifica del 2018: le cadute di Zarco e Dovizioso di due settimane fa a Le Mans hanno spianato la strada al pilota della Honda, che ha potuto ...