Mosca ' conta su lavoro comune con nuovo governo italiano'

Mosca : contatti con Usa restano aperti : 11.38 Il canale di comunicazione Russia-Usa in vista dell'attacco alla Siria è attivo.Così il portavoce del Cremlino,Peskov, precisando però che non è in programma un colloquio tra Putin e Trump.. Secondo Mosca, nessun mezzo russo "dovrebbe finire sotto il fuoco" degli Stati Uniti. In caso contrario "le conseguenze saranno catastrofiche". Precedentemente il capo delle forze armate russe, Gerasimov, aveva detto che "in caso di minaccia per ...