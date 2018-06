Morto uno degli operai ustionati in acciaieria : Padova, 6 giu. (AdnKronos) – “Purtroppo non ce l’ha fatta: ieri sera Sergiu Todita, il più grave dei quattro operai rimasti feriti nell’incidente alle Acciaierie Venete di Padova è Morto ”. A confermare la notizia della morte dell’ operai o moldavo di 40 anni è il segretario della Fiom di Padova, Loris Scarpa. Quella domenica quattro operai furono travolti da una colata di acciaio fuso e rimasero ustionati , due ...

Padova - incidente alle Acciaierie Venete : Morto uno degli operai ustionati dalla colata incandescente : È morto dopo 25 giorni di ricovero al centro grandi ustionati di Cesena Sergiu Todita, l’ operai o 40enne di origine moldava coinvolto nell’ incidente avvenuto a maggio nelle Acciaierie Venete a Padova . In queste settimane, i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma le ustioni riportate su quasi il 100 per cento del corpo hanno impedito di intervenire chirurgicamente. Todita, che abitava nella città veneta, lascia una moglie e una ...

Torino - Morto per TSO : condannati tre agenti della municipale e uno psichiatra : I tre agenti della municipale e il medico che avevano ricoverato Andrea Soldi di 45 anni, malato psichiatrico morto in ambulanza mentre lo trasportavano al nosocomio, sono stati condannati a un anno e ...

Andrea Soldi - Morto a Torino per un Tso : condannati tre agenti e uno psichiatra : Tre agenti della polizia municipale di Torino e uno psichiatra sono stati condannati a un anno e otto mesi di carcere in relazione alla morte di Andrea Soldi, 45enne con problemi psichici, che venne caricato di forza in ambulanza in una posizione che ne provocò il soffocamento.Continua a leggere