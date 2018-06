Morgan Stanley conferma che la strategia economica di M5S+Lega ridurrà il debito | sempre

Saipem - Morgan Stanley conferma giudizio dopo contratto in Medio Oriente : Teleborsa, - Gli analisti della banca d'affari Morgan Stanley hanno deciso di confermare la raccomandazione overweight sul titolo Saipem, dopo il nuovo contratto E&C Offshore in Medio Oriente del ...

Saipem - Morgan Stanley conferma giudizio dopo contratto in Medio Oriente : Gli analisti della banca d'affari Morgan Stanley hanno deciso di confermare la raccomandazione overweight sul titolo Saipem , dopo il nuovo contratto E&C Offshore in Medio Oriente del valore di circa ...

New York : violenta contrazione per Morgan Stanley : Aggressivo avvitamento per Morgan Stanley , che tratta in perdita del 2,33% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Morgan Stanley è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . ...

Morgan Stanley - situazione Borse potrebbe peggiorare da un momento all'altro : A meno che il tasso decennale dei Bond Usa non sia salito oltre il 3,25% o che l'economia abbia smesso di crescere oppure che il premio di rischio dell'azionario non sia salito sopra i 350 punti base.

Saipem in rally su giudizi Morgan Stanley e Bernstein : Giornata decisamente positiva a Piazza Affari per il titolo Saipem , che registra un balzo dell'8,11% a 3,773 euro proseguendo il rally iniziato a fine aprile con la diffusione della trimestrale . A ...

Morgan Stanley : banche centrali emetteranno criptovalute : Rimetterlo in circolazione nell'economia sarebbe fondamentale per rilanciare la ripresa in un periodo di difficoltà. Se da un lato un sistema del genere aumenterebbe in maniera significa le ...

Acquisti a mani basse su Morgan Stanley : Grande giornata per Morgan Stanley , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,19%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Morgan Stanley mantiene forza ...

Apple pesante a Wall Street : Morgan Stanley scettica sulle vendite di iPhone : Teleborsa, - Affonda sul mercato americano il titolo Apple, che soffre con un calo del 3,85%: Morgan Stanley si è detta preoccupata per le vendite di iPhone dopo la debole guidance di TSMC, il ...

Apple pesante a Wall Street : Morgan Stanley scettica sulle vendite di iPhone : Affonda sul mercato americano il titolo Apple , che soffre con un calo del 3,85%: Morgan Stanley si è detta preoccupata per le vendite di iPhone dopo la debole guidance di TSMC, il principale partner ...

Derivati sul debito : a processo Morgan Stanley - Grilli e Siniscalco. Corte dei Conti : “Denaro pubblico gestito come privato” : Il ministero dell’Economia ha mostrato “ignoranza e sottovalutazione” dei rischi nella gestione dei rapporti con Morgan Stanley. E ha “gestito denaro pubblico come se fosse privato”. Così tra fine 2011 e inizio 2012 la banca d’affari ha chiesto e ottenuto, senza che il Tesoro si opponesse, problemi il rispetto di una clausola di estinzione anticipata di un derivato sul debito pubblico. Una scelta costata miliardi di ...

Per Morgan Stanley conti in salita che battono le attese : Teleborsa, - Record di ricavi per Morgan Stanley nel primo trimestre. Il gigante bancario americano ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un fatturato a pari a 11,1 miliardi in salita dai 9,7 ...

Per Morgan Stanley conti in salita che battono le attese : Record di ricavi per Morgan Stanley nel primo trimestre. Il gigante bancario americano ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un fatturato a pari a 11,1 miliardi in salita dai 9,7 miliardi dello ...

Wall Street pronta ad aprire in rialzo. Trimestrali in primo piano - Morgan Stanley positiva nel pre-mercato : Sempre in tema banca centrale americana, è atttesa in sera la pubblicazione del Beige Book, il report pubblicato dalla Fed ogni sei settimana sullo stato di salute della prima economia.

Analisti divisi su Btp : Pimco neutrale - Morgan Stanley positiva : "Sul debito italiano siamo piuttosto neutrali, lo siamo da qualche tempo: l'economia va bene ma c'è incertezza politica" , ha confermato Ivascyn a margine del Salone del risparmio a Milano. " Teniamo ...