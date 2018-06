Mondiale 2018 | tutti i convocati

Da MediaWorld il TASSO 0 è Mondiale nel volantino 7-13 Giugno 2018 : MediaWorld lancia il volantino TASSO 0 MONDIALE che offre un bel TASSO Zero denominato MONDIALE, in occasione dei prossimi mondiali di Calcio di Russia 2018 volantino MediaWorld 7-13 Giugno 2018 TASSO 0 MONDIALE TASSO 0 MONDIALE è la promozione del nuovo volantino MediaWorld che sarà valido dal 7 al 13 Giugno 2018 dove sono presenti tanti […]

Russia 2018 : il Messico vince il Mondiale dei social network - che punta al record - : Le 32 finaliste valgono oltre 123 milioni di fan su Facebook, Twitter e Instagram. In Brasile nel 2014 il record di cinguettii e post che in Russia cadrà

F1 - GP Canada 2018 : Montreal momento cruciale del Mondiale. In arrivo aggiornamenti decisivi per Ferrari e Mercedes : Dopo la noia e gli sbadigli del Gran Premio di Monaco, il Mondiale 2018 di Formula Uno si sposta a Montreal per il Gran Premio del Canada, un appuntamento storico del calendario e una gara che regala sempre spunti interessanti, emozioni e tanti sorpassi. In poche parole quanto più distante da quanto visto nel Principato. In questa occasione poi, il fine settimana sull’isola di Notre-Dame assume ancor più rilievo e valore, per diversi ...

Russia 2018 : Nigeria - campione Mondiale per la maglia più bella Video : Ci sono maglie che hanno fatto la storia dei Mondiali [Video], belle ed indimenticabili per colori e geometrie. Ne citiamo alcune tra le più collezionate: quella dell'Olanda del 1974, del Brasile del 1970, della Danimarca del 1986, dell'Inghilterra del 1982 e della Germania del 1990. Ai prossimi Mondiali di Russia 2018, una maglia che ha gia' lasciato il segno è quella della Nigeria. La casacca è realizzata dalla Nike ed è ispirata a quella ...

Tutti i convocati delle 32 nazionali per il Mondiale 2018 : Corpo articolo La Coppa del Mondo 2018 partirà ufficialmente il 14 giugno alle 17.00 CET a Mosca con la sfida tra i padroni di casa della Russia e l'Arabia Saudita. A nove giorni dal via, ecco Tutti i convocati delle 32 squadre ...

DEPAY AL MILAN?/ Niente Mondiale 2018 con l'Olanda e un vantaggio per i rossoneri : Il Milan segue con grande attenzione Memphis DEPAY, esterno olandese del Lione. Il costo del cartellino, 40 milioni di euro, è un ostacolo non facile da superare per la trattativa(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:40:00 GMT)

GIORNATA Mondiale DELL'AMBIENTE 2018/ Lotta contro la plastica : la sfida globale è anche culturale : GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2018: Lotta contro la plastica. I rifiuti continuano a rovinare il mare e la natura che ci circonda. Eppure basterebbe poco per sconfiggere l'inquinamento...(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:31:00 GMT)

World Pest Day 2018 : domani la seconda Giornata Mondiale della Sensibilizzazione alla Disinfestazione : Rentokil, leader Mondiale nel Pest Control e attiva in oltre 68 paesi nei 5 continenti, celebra il 6 giugno il secondo World Pest Day. La Giornata Mondiale della Sensibilizzazione alla Disinfestazione è stata istituita nel 2017 con lo scopo di prevenire i rischi per la salute pubblica, informando e sensibilizzando i cittadini rispetto all’importante azione svolta dalle imprese di Disinfestazione per la protezione dell’ambiente, così come degli ...

Basket - 3X3 : azzurre nelle Filippine per il Mondiale Fiba 2018 : Giulia Ciavarella, Raelin Marie D'Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli rappresenteranno l'Italia alla Fiba 3x3 World Cup 2018, il campionato del mondo, che si gioca a Manila , Filippine, dall'8 al 12 giugno. Il Basket 3x3 dal 2020 a Tokyo diventerà disciplina olimpica. Le giocatrici sono state selezionate dall'allenatore Angela Adamoli alla ...

5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente 2018 : I segnali positivi degli ultimi tempi devono trovare maggiore spazio nell'agenda politica per avviare, con maggiore convinzione, programmi e azioni di mitigazione dei rischi naturali a tutela dell'...

Russia 2018 - c'è un pezzo di Italia al Mondiale ma non è la Nazionale : La Coppa del Mondo 2018, la prima della storia in Russia, si giocherà dal 14 giugno al 15 luglio in 11 città nel paese più grande del mondo. Le 32 selezioni avevano fino ad oggi come scadenza per le ...

Motocross - Mondiale 2018 : Jeffrey Herlings fa doppietta anche in Gran Bretagna e ora scappa in classifica generale : Chi può fermare Jeffrey Herlings? Al momento, si può dire tranquillamente: nessuno. L’olandese della KTM, infatti, sembra non avere rivali in questo inizio di stagione 2018 della MXGP. C’è poco da girarci attorno, soprattutto dopo quanto visto nel Gran Premio di Gran Bretagna di ieri. Per il giovane talento classe 1994 è arrivata l’ennesima doppietta di questo suo incredibile campionato, nel quale sta letteralmente piegando la ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la gara del Mugello rimescola completamente le carte per un campionato che si riapre : Il circus della MotoGP era arrivato al Mugello con diverse certezze, confermate anche nel corso delle prime due giornate del Gran Premio d’Italia. La domenica, invece, ha preso tutte queste convinzioni e le ha buttate nel cestino. I 23 giri della corsa toscana non passeranno alla storia del MotoMondiale per lo spettacolo visto in pista, ma hanno sicuramente rimesso in gioco diversi piloti sotto molti punti di vista. In primo luogo, dal ...

