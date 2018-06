Mo | Fregolent-Bernardo | decisione Argentina grave errore

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Ladell’di non tenere l’incontro amichevole di calcio con la nazionale Israeliana a Gerusalemme, pur motivata dalle minacce a Messi, è un”. Lo affermano Silvia, deputata del Partito democratico, e Maurizio, entrambi esponenti dell’Associazione di amicizia Italia-Israele”. “Lo sport -spiegano- è e deve restare simbolo di unione e di pace e non può né deve mai cedere di fronte alle minacce e alla violenza. Riguardo poi alle dichiarazioni della Federazione palestinese che plaude allae parla di cartellino rosso nei confronti di Israele, non possiamo non rilevare il tenore squallido di tali affermazioni che strumentalizzano lo sport, il calcio e gli sportivi, tutto per il fine politico, peraltro non raggiunto, di gettare discredito sullo Stato ...