Miur | siti internet scuole | FAQ migrazione nuovo dominio EDU

Concorso Miur 2018 per non abilitati/ Requisiti necessari : tre anni di servizio e 24 CFU : Concorso Miur 2018 per non abilitati: dopo quello per abilitati, ecco il nuovo bando. Requisiti indispensabili: almeno tre anni di servizio e 24 CFU, le ultime(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:26:00 GMT)