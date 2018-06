Miti all’asta | il Rolex Submariner Ref 5513 di Steve McQueen

gqitalia

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Storie di persone e di orologi: per creare il mito sembra inevitabile che queste due strade si incrocino. Così se lo scorso autunno ilPaul Newman di Paul Newman ha stabilito il nuovo record di orologio più costoso mai battuto all’asta, il prossimo autunno avrà un nuovo protagonista: ildi. Il 25 ottobre, Phillips, a New York, metterà infatti all’incanto la referenzaacquistata dall’attore negli anni Sessanta e donata al suo stunt-man, Loren Janes, alla fine degli anni Settanta, come testimoniato anche dall’incisione sul fondello: “Loren, the best damn stunt-man in the world..”. Loren, scomparso l’anno scorso in seguito alle complicazioni date dall’Alzheimer, è stato la controfigura dell’attore americano in ben 19 pellicole, tra le quali film come “Bullit”, “La grande fuga” e ...