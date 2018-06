Missioni italiane fuori area | un lavoro sensibile e spesso incompreso

Blastingnews

: Se fossi presidente del consiglio ritirerei le truppe italiane in (quasi) tutte le missioni militari in giro per il… - hungry_runner_ : Se fossi presidente del consiglio ritirerei le truppe italiane in (quasi) tutte le missioni militari in giro per il… - Ilsaggiopetty : RT @motamanet: Immagino quando #DiMaio dirà che bisogna ritirare le truppe italiane da alcune missioni militari come scritto da contratto.… - motamanet : Immagino quando #DiMaio dirà che bisogna ritirare le truppe italiane da alcune missioni militari come scritto da co… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) La Difesa del Paese è cosa delicata, in un periodo storico di pacestenta a spiegare la ragione di sé stessa con l'opinione popolare. Il politico, da sempre, ha preferito porre attenzione alle questioni interne di criminalità e sicurezza poichè hanno da sempre un riverbero immediato sulla popolarità del Governo. Così facendo, in questi anni la Difesa ha sofferto di attenzione e di risorse, in qualche modo si è cercato di dare un senso alla propria esistenza con operazioni visibili a tutti come "strade sicure", "strade pulite" che non hanno dato alcun vantaggio se non quello di sottrarre i militari all'addestramento specifico delle proprie attività. La Sicurezza interna, una funzione più visibile A riprova di questa visione che privilegia la sicurezza interna piuttosto che la difesa dei confini del paese è la stessa consistenza numerica dell'esercito, quasi 30 mila in meno dei ...