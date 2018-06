Minniti : "Ho chiamato Salvini ?ma aspetto ancora risposta" : Nessun passaggio di consegne tra il ministro dell'Interno uscente, Marco Minniti , e il neo titolare del Viminale Matteo Salvini . "Ho chiamato Salvini per congratularmi attraverso la Batteria del Viminale - ha detto Minniti a Ottoemezzo - ma non ho avuto ancora risposta. Ma aspetto paziente, perché io sono paziente...", ha detto l'esponente Pd. Che poi entra nel dettaglio: "Tra me e Salvini non c'è ancora stato un passaggio di consegne. ...

Governo - Minniti : “Salvini? L’ho chiamato per congratularmi - ma non mi ha risposto. Lasci la leadership politica” : “Salvini? Non c’è stato alcun passaggio di consegne, non ci siamo incontrati. Quando è stato nominato ministro dell’Interno, L’ho chiamato per congratularmi attraverso la batteria del Viminale, perché non oso chiamare direttamente. Però non ho ricevuto risposta. Aspetto. Sono paziente”. Lo rivela a Otto e Mezzo (La7) l’ex titolare del Viminale, Marco Minniti, che spiega: “In questi casi non c’è una regola scritta per il passaggio di consegne, ...