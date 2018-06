: RT @OGiannino: Pessima decisione argentina, peggio che pessimo piegare testa a minacce, peggio che peggio che peggio che pessimo che a farl… - CanonF1 : RT @OGiannino: Pessima decisione argentina, peggio che pessimo piegare testa a minacce, peggio che peggio che peggio che pessimo che a farl… - TelevideoRai101 : Minacce, annullata Israele-Argentina - pietrofrigo : RT @OGiannino: Pessima decisione argentina, peggio che pessimo piegare testa a minacce, peggio che peggio che peggio che pessimo che a farl… -

L'amichevole di calcio trache avrebbe dovuto disputarsi sabato a Gerusalemme è stata cancellata.La decisione è stata presa dall'Afa, la federcalcio. Il fuoriclasse della 'albiceleste',Lionel Messi,era stato oggetto di. I compagni di squadra hanno chiesto di non giocare in segno di solidarietà. "E' stato giusto non andare in, la sicurezza viene prima di tutto":così l'attaccante della Juventus e della NazionaleGonzalo Higuain, in un'intervista a Espn.(Di mercoledì 6 giugno 2018)