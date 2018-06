Minacce a Messi | Israele-Argentina annullata

Isis - le Minacce contro Messi e Ronaldo : 'In campo il vostro sangue' : L'ultima immagine choc dell'Isis prende di mira Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. La minaccia dello Stato Islamico questa volta "colpisce" i mondiali di calcio in Russia, previsti per questa estate.In un fotomontaggio diffuso via Telegram da gruppi vicini alle bandiere nere, infatti, si vedono i due campioni all'interno di un campo di calcio pieno di spettatori. Sono inginocchiati e vestiti con il classico abito in stile Guantanamo. La mente ...

Messina : estorsione e Minacce - sei arresti : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – Con l’accusa di estorsione, detenzione e porto abusivo di armi, spaccio di stupefacenti, furto aggravato, ricettazione e minacce, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, hanno arrestato sei persone. I particolari verranno resi noti nel corso della mattinata, come spiegano i i militari. L'articolo Messina: estorsione e minacce, sei arresti sembra essere il primo su Meteo Web.