Milano : picchiano due autisti bus che chiedono biglietto - 4 arrestati : Milano , 6 giu. (AdnKronos) – Sono saliti sull’autobus senza biglietto , si rifiutano di scendere e malmenano due autisti . Quattro giovani sono stati arrestati ieri a Milano .Intorno alle 21 di ieri, la polizia ha ricevuto una segnalazione per aggressione ai danni di due autisti della compagnia Asf e si è recata in piazza della Vittoria, dov’era avvenuto il fatto. Sul posto erano presenti le vittime, entrambi 45enni, autisti della ...

Milano - aggrediscono e picchiano due ragazzi in un ristorante : 'Vegani di m...' : Quattro giovani sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito verbalmente e picchiato il cliente di un ristorante vegano a Milano. 'Vegani di m...', 'fate schifo', 'che c... ...