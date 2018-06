Milano | picchiano due autisti bus che chiedono biglietto | 4 arrestati

sportfair

: RT @SardoneSilvia: L'ARROGANZA DEGLI #ABUSIVI: ORA PICCHIANO PURE I VIGILI In Piazza Duomo a Milano 15 venditori abusivi aggrediscono due v… - alealassi : RT @SardoneSilvia: L'ARROGANZA DEGLI #ABUSIVI: ORA PICCHIANO PURE I VIGILI In Piazza Duomo a Milano 15 venditori abusivi aggrediscono due v… - cinzia333 : Milano, insultano e picchiano i clienti di un ristorante vegano: arrestati 4 studenti - Il Fatto Quotidiano -

(Di mercoledì 6 giugno 2018), 6 giu. (AdnKronos) – Sono saliti sull’autobus senza, si rifiutano di scendere e malmenano due. Quattro giovani sono statiieri a.Intorno alle 21 di ieri, la polizia ha ricevuto una segnalazione per aggressione ai danni di duedella compagnia Asf e si è recata in piazza della Vittoria, dov’era avvenuto il fatto. Sul posto erano presenti le vittime, entrambi 45enni,della compagnia Asf. Agli agenti hanno raccontato che sul mezzo guidato da uno dei due era salito un gruppo di dieci giovani stranieri sprovvisti di titolo di viaggio. Alla richiesta del conducente di scendere, però, è scaturita una discussione che presto si è trasformata in aggressione. Due giovani del gruppo, un 21 enne e un 22enne entrambi di origine nigeriana, hanno dapprima strattonato l’autista facendolo cadere a terra poi lo hanno colpito ...