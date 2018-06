Milano Navigli | consultazione pubblica per la riapertura

Milano : scatta consultazione pubblica per la riapertura dei Navigli (2) : (AdnKronos) - A partire dall’11 giugno sarà disponibile il sito dedicato, mentre nel cortile d’onore di Palazzo Marino sarà allestita una speciale mostra per vedere da vicino i rendering e consultare il progetto nella sua interezza. A disposizione dei cittadini anche una brochure, che sarà distribui

Milano : anziana trovata senza vita nel Naviglio : Milano , 4 giu. (AdnKronos) - Il corpo di una donna di 90 anni è stato trovato senza vita nelle acque del Naviglio a Milano , in Ripa di Porta Ticinese all'altezza di via Casale. A dare l'allarme al 118 sono stati alcuni passanti con una telefonata che è arrivata alla centrale alle 7.40 circa. Sul pos

Milano : tavolo con Regione - apertura su Navigli e ipotesi fondo case popolari (2) : (AdnKronos) – Sui Navigli, da parte della Regione Lombardia c’è “l’impegno a valutare a intervenire concretamente e partecipare al finanziamento dell’operazione con il Comune” ha spiegato il presidente della Regione. “Guardiamo con interesse a questo genere di intervento, anche se non si e’ in grado, al momento, di stabilire cifre”. Sulla Serravalle, Regione farà una proposta al Comune per ...