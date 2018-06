Milano | giovani | eleganti e veloci | prese le ladre di casa Sala I cacciaviti e i piedi

"Noi giovani contro la Mafia". Si presenta a Milano il libro di Marco Fragale. : ... con dedizione ed impegno, hanno realizzato dei considerevoli e creativi lavori e le loro esperienze sono state raccolte in questo significativo volume: cartelloni e mostre, cortometraggi, spettacoli ...

"Vegano di m...a - cosa mangi?". Insulti e botte al cliente. Arrestati 4 giovani della Milano "bene" : Quattro giovani sono stati Arrestati per rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito verbalmente e picchiato il cliente di un ristorante vegano a Milano. "Vegani di m...", "fate schifo", "che c... state mangiando?", sono queste le frasi che hanno rivolto a un 32enne che stava cenando col fratello seduto ai tavolini esterni di un locale in viale Monte Nero.Un'aggressione gratuita da parte degli sconosciuti, successivamente identificati dai ...

Milano - lite tra giovani dopo alcol e cocaina : 21enne ucciso : Un giovane, William Lorini, di 21 anni, è stato ucciso la scorsa notte, in base a una prima ricostruzione della polizia, da un amico, Marco Villa, di 27, per una lite scoppiata in strada a Milano, ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa in DIRETTA. Dominio Brixia a Milano - giovani da sballo. Ok Ferlito - errori Meneghini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano per una giornata infinita all’insegna della Polvere di Magnesio: il massimo campionato italiano regalerà sicuramente spettacolare, le migliori ginnaste atlete del nostro Paese sono pronte a fronteggiare con i body delle rispettive società e a offrire emozioni ai tantissimi presenti ...

Milano : accoltellano e rapinano due persone - cinque giovani arrestati : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Avevano aggredito a coltellate due connazionali per rapinarli lo scorso dicembre a Milano. La polizia, nei giorni scorsi, li ha individuati e arrestati. Si tratta di cinque giovani tra i 19 e i 22 anni, di origine egiziana, ritenuti responsabili di rapina e lesioni in concorso. Per uno l’accusa è anche di tentato omicidio. Tranne uno, sono tutti senza fissa dimora e con precedenti, alcuni anche specifici ...

VOLLEY / A Milano Marittima il 4° Torneo "Cervia 1969" dedicato alle squadre giovanili : ... per un week end all'insegna dello sport e del sano divertimento. L' ultima novità riguarda la giornata di lunedì 30, in cui si svolgerà un allenamento 'TUTTE INSIEME'. Questo il programma : Domenica ...

25 aprile - se i giovani non sanno cosa sia. Anpi Milano : “Nazifascismo sconfitto solo militarmente - non culturalmente” : “Il 25 aprile? È la liberazione dagli austriaci”, oppure “è una ricorrenza del 1918”. Qualche giorno prima del 25 aprile siamo andati nelle vie del centro di Milano e abbiamo fatto alcune semplici domande : meno di di un quinto degli intervistati sapeva cosa fosse la festa della Liberazione e le date. “Non mi meraviglia affatto – commenta Roberto Cenati, presidente dell’Anpi di Milano – nel senso ...