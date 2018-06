Milano | blitz anti-droga | scattano arresti per 22 persone

Basket - Playoff Serie A 2018 : al via la finale Scudetto. Milano vuole partire bene in casa - Trento sogna subito il blitz esterno : Scatta questa sera la Serie che assegna lo Scudetto 2018 di Basket. Una finale che pone di fronte l’EA7 Emporio Armani Milano e la Dolomiti Energia Trento. La squadra di Buscaglia sa come si vince contro l’Olimpia, ricordando il 2-0 nei quarti di Eurocup nel 2016 e soprattutto il perentorio 4-1 dello scorso anno in semifinale, mentre Milano ha solo un dolce ricordo nel 3-0 dei quarti di finale di due stagioni fa. Guardando solo la ...

Li Yonghong - blitz segreto a Milano per rifinanziamento e Uefa : il piano : ... Li cerca di fare passi avanti per la parte di debito relativa al proprietario: non i 123 milioni di debito con il Milan, ma i 180 milioni di euro , interessi esclusi, che Rossoneri Sport Investment ...

Milan Mr Li - blitz segreto a Milano : accelera per il rifinanziamento : In particolare al rifinanziamento relativo alla Rossoneri Sport Investment Luxembourg, ovvero la società di Mr. Li che controlla il Milan. In altre parole, la parte che fino a questo momento è stata ...

Blitz al ristorante vegano - botte e insulti a un cliente : arrestati 4 studenti a Milano : Gli insulti: "Fate schifo, "che c... state mangiando?". Poi calci e pugni fino all'arrivo dei carabinieri. In manette due diciottenni, un ventenne e un 21enne

Milano : blitz carabinieri - 23 arresti e 300 chili droga sequestrata (2) : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - La droga, tenuta nascosta all’interno di appartamenti e garage dedicati, veniva venduta a un elevato numero di acquirenti, anche con consegne a domicilio. Nel corso dell’indagine sono state arrestate in flagranza di reato 11 persone e sequestrati 305 chilogrammi di sosta

Milano : blitz carabinieri - 23 arresti e 300 chili droga sequestrata : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Ventitré arresti e oltre 300 chili di droga sequestrata. E’ il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Milano nelle province di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara, Reggio Emilia, Savona, Torino e Varese. Dall’alba di stamane i militari stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Milano, nei confronti ...

Milano - blitz degli studenti da McDonald's : “Il Primo Maggio non si lavora” : Durante il corteo per la Festa di Lavoratori a Milano un gruppo di giovani della Rete studenti Milano ha messo a segno un'incursione all'interno del McDonald's di via Torino per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro e l'...

Milano - un blitz contro Montanelli del gruppo Lgbt «Le Indecorose» : A lmeno l'accento. Asmàra, non Ásmara, nel senso di capitale dell'Eritrea. Per praticare il revisionismo servono basi salde. Basi che evidentemente mancano al gruppetto di ispirazione Lgbt che ...

Blitz anti-Montanelli a giardini Milano : ANSA , Milano , 29 APR Le Indecorose, un gruppo di persone diispirazione Lgbt che afferma di 'credere nelle lotte deglisfruttati, degli emarginati, degli esclusi di questo mondo'hanno fatto un Blitz nei giardini di Porta Venezia a Milanodedicati al giornalista Indro Montanelli che definiscono 'unfascista, un revisionista, un conservatore e un colonialista'.Le Indecorose,...

Milano - DONNA MUORE DOPO LIPOSUZIONE : APERTA INCHIESTA/ Ultime notizie : indagato un medico - blitz in clinica : DONNA 36enne morta DOPO LIPOSUZIONE, MILANO: procura apre INCHIESTA. Le Ultime notizie: il decesso sarebbe stato causato da complicanze legate all'operazione (Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 08:46:00 GMT)

Milano : blitz dei nas - sgominata banda dedita a traffico di farmaci (2) : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - Le indagini, avviate nel gennaio 2017, hanno consentito di scoprire che l'organizzazione criminale faceva capo a un uomo di origine calabrese, titolare di una farmacia nel centro di Milano. I sodali, spiegano gli investigatori, erano tutti operatori del circuito ufficial

Milano : blitz dei nas - sgominata banda dedita a traffico di farmaci (2) : Milano, 9 apr. (AdnKronos) – Le indagini, avviate nel gennaio 2017, hanno consentito di scoprire che l’organizzazione criminale faceva capo a un uomo di origine calabrese, titolare di una farmacia nel centro di Milano. I sodali, spiegano gli investigatori, erano tutti operatori del circuito ufficiale di distribuzione del farmaco, i quali provvedevano ad acquistare presso le aziende farmaceutiche ingenti quantitativi di “farmaci ...