Migranti - Salvini : “Faremo centri per rimpatri chiusi - basta gente a spasso”. Sono già previsti dal decreto Minniti : Il governo realizzerà dei centri per i rimpatri “chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che “la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino”, ha detto il capo del Viminale riferendosi presumibilmente ai ...

Liliana Segre : “Salvini? Fa il suo mestiere. Ma l’indifferenza per Migranti e minoranze nomadi è la stessa di 80 anni fa” : “La storia, per quanto sappiamo che si ripeta, in realtà non si ripete mai esattamente. Ogni situazione è diversa. I grandi silenzi, il grande disinteresse, la grande indifferenza, quello si ripete. Sono le persone e i fatti ad essere diversi. Ma rivedo l’osceno sospetto di chi fino ad adesso non ha osato e adesso osa”. A parlare è la senatrice a vita Liliana Segre che ieri per la prima volta ha preso la parola al Senato per la sua ...

I nuovi alleati esteri di Salvini per respingere i Migranti in mare : "L'Europa non lo farà mai". Quando il commissario europeo alll'Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, ha sentito il segretario di Stato belga, il nazionalista Theo Francken, pronunciare le parole "respingimenti in mare", è andato su tutte le furie. "La politica migratoria europea - ha messo in chiaro - è basata sui principi dei diritti dell'uomo". A preoccupare Avramopoulos, però, è anche la mancata riforma di Dublino. Ieri l'Italia ha rotto il ...

Migranti - Salvini : finalmente nella Ue è emerso il dibattito : Roma, 6 giu. , askanews, Matteo Salvini non vuole prendersi 'meriti altrui', ossia dei Governi precedenti, ma è convinto che la riforma del sistema di Dublino per la ripartizione delle quote di ...

Migranti - Salvini insiste : “La pacchia è strafinita. Basta coi clandestini in albergo a guardare la tv” : “Confermo che è strafinita la pacchia per chi ha mangiato per anni alle spalle del prossimo: ci sono 170mila presunti profughi che stanno in albergo a guardare al tv”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Senato. “Oggi a Lussemburgo – ha aggiunto Salvini – abbiamo fermato una controriforma” sul Regolamento di Dublino “che avrebbe ulteriormente penalizzato l’Italia. Non ...

Salvini festeggia il governo con lo stop alla riforma di Dublino e prepara la strategia in due tempi sui Migranti : "Una vittoria per noi, sono molto soddisfatto". Nel giorno in cui il Parlamento battezza il governo Conte, Matteo Salvini festeggia lo stop alla riforma del regolamento di Dublino deciso al vertice dei ministri degli Interni Ue in Lussemburgo. stop che ha ridotto in pezzi l'Unione Europea, già malconcia. E adesso il ministro degli Interni e vicepremier prepara la sua strategia anti-sbarchi: in due step. Il primo guarda all'immediato e ...