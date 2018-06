Migranti - cos’è la riforma del regolamento di Dublino e perché si è inabissata : (Foto: Getty Images) Martedì 5 giugno il regolamento di Dublino III è sprofondato in Lussemburgo, dove i ministri degli interni dell’Ue si erano riuniti per discutere la necessità di una riforma. La bozza presentata dalla Bulgaria, nel pieno del semestre della sua presidenza del Consiglio europeo, è piaciuta molto meno di quella che il Parlamento europeo ha approvato alla fine del mese di novembre del 2017. cos’è il regolamento di ...

Migranti - la tentazione del modello Australia : così Roma vuole cambiare le regole : Il modello Australiano, proprio quello che il Commissario europeo per l'immigrazione Dimitris Avramopoulos vede come uno spauracchio e una violazione dei diritti umani e della Convenzione di Ginevra. ...

Migranti - Berlino segue l'Italia : così sfuma la riforma di Dublino : Anche la Germania affonda l a riforma del regolamento di Dublino . Ancor prima di essere discussa nell'incontro in programma oggi, dopo il 'no' annunciato da Matteo Salvini a margine della sua nomina ...

Migranti - cosa rischia chi applaude il Salvini versione Orbán : Un’immagine della barriera anti-Migranti fra Ungheria e Serbia Raggelante come certe volte la politica chiacchierata (o strillata) s’incroci con la miserevole realtà, proponendo all’opinione pubblica due raffigurazioni diverse della società che pensa di conoscere. Visioni che ovviamente, almeno in gran parte, contrastano in modo rumoroso. Per il momento l’incantesimo è al suo massimo splendore, gli elettori festeggiano il governo Lega-5 ...

Migranti - Germania : regole Dublino - la riforma così com'è no va bene : Anche la Germania dice no alla riforma delle regole di Dublino. Berlino «è aperta ad una discussione costruttiva» sulla proposta della presidenza bulgara per la riforma del...

Cosa ha detto Salvini sui Migranti : "Parlerò con il mio omologo ministro tunisino, mi sembra che la Tunisia sia un paese libero e democratico dove non ci sono guerre, epidemie e pestilenze, che non sta esportando dei gentiluomini ma ...

Migranti - il regolamento di Dublino : cos'è e la posizione dell'Italia - : Il testo disciplina la concessione del diritto d'asilo per chi arriva in Europa. I Paesi membri stanno dibattendo su una sua riforma. Il nostro Paese vuole togliere l'impegno sui Migranti dagli Stati ...

Migranti - ecco cosa prevede il sistema di accoglienza e rimpatrio : Migranti, ecco cosa prevede il sistema di accoglienza e rimpatrio Sono tre le fasi nella gestione dei flussi migratori: dall’arrivo nei luoghi di sbarco, attrezzati e attivati per aderire agli impegni europei, fino all’identificazione e allo spostamento nei centri d’accoglienza o in quelli di permanenza per il ...

Migranti - i costi dell’accoglienza : 35 euro al giorno. Ma ai richiedenti asilo ne vanno 2 - 50 : Nella corso della sua visita all’hotspot (centro di identificazione di Migranti) di Pozzallo in provincia di Ragusa, il neo ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto di aver...

Migranti : caro Salvini - ‘pacchia’ è andare in barca. Non essere costretto al barcone : Pacchia è fare soldi con le slot machine, le lotterie, il gioco d’azzardo legalizzato. Pacchia è fare accordi con la criminalità organizzata per gestire potere e soldi. Pacchia è poter contare su una delle economie sommerse più importanti del mondo e sui suoi investimenti per evitare gli effetti devastanti della crisi e del credit crunch. Pacchia è contare sul controllo del territorio fatto da mafia, ‘ndrine e camorra per evitare ...

Cosa pensano all'estero della linea Salvini sui Migranti : Italia: sondaggi, aumenta ancora il consenso della Lega New York, 4 giu - (Agenzia Nova) - "Bloomberg Business Week" riporta i risultati dell'ultimo sondaggio effettuato da Ipsos in Italia, e pubblicato nella giornata di sabato, all'indomani dell'insediamento del nuovo governo populista. La lega seg

Migranti - doppio naufragio al largo delle coste turche e tunisine : oltre 50 vittime : Due nuove tragedie nel Mediterraneo: al largo delle coste della Turchia e della Tunisia sono morti oltre 50 Migranti in rotta verso l’Europa....

