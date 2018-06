Migranti | asse Italia-Visegrad | salta la riforma di Dublino

Migranti - asse Salvini-Orban. Germania : "Riforma di Dublino non ci piace" : Anche Berlino dice 'no' alla proposta di modifica dei regolamenti sul diritto di asilo. Svezia: "Convenzioni da cambiare, ma con le elezioni delle destre in Europa il compromesso è difficile". Il ...

Ventimiglia - passeur sperona auto polizia : Dentro l'auto 14 Migranti : Probabilmente non sapremo mai come mettere un elefante Dentro una Fiat Cinquecento, ma sicuramente un afgano di 24 anni, in Italia con regolare permesso di soggiorno, è riuscito a stipare Dentro una vettura Renault Megane: quattordici migranti (dodici suoi connazionali e due iracheni) tra i sedili posteriori e il bagagliaio.Tutti uomini, maggiorenni, ormai allo stremo delle forze, privi di aria e con problemi motori dovuti al fatto che erano ...

Migranti - al centro di via Corelli di Milano l’inclusione passa per la musica. L’assessore : “Non fermiamoci qui” : “Tu sei l’uomo che è riuscito a cambiare le rotte degli aerei che passavano sulle case di Milano Due”, dice Ennio (Doris) al Silvio Berlusconi del film Loro 2. Gli aerei in partenza da Linate passano invece sopra il centro di accoglienza di Via Corelli 176, periferia est di Milano. Disturbano, ma solo per un attimo, la musica che esce dal piano di Manuel Magrini. Mentre gli ospiti della struttura gestita dalla Croce Rossa sentono, probabilmente ...

Governo Lega-M5S - ecco il programma Tasse - Fornero - Ue - Migranti... I punti : Governo Lega-M5S, ore decisive. Questa volta sembra proprio che l'intesa per far nascere un Governo politico, ed evitare il ritorno immediato alle urne, sia vicinissima. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al di là del nome del premier... Segui su affaritaliani.it

Fornero - reddito di cittadinanza - Migranti e tasse : cosa entrerà nel programma? : Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontreranno in giornata per discutere i punti basi su cui fondare il governo giallo-verde

Confine Usa-Messico - caos Migranti : carovana assedia frontiera/ Ultime notizie : oltre 200 in attesa di asilo : Circa duecento persone scappate dalle loro nazioni in Centro America perché perseguitate sono ferme al Confine tra Messico e Stati Uniti, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:42:00 GMT)

Migranti : a Bruxelles prove asse Pd-M5S - via libera a riforma diritto asilo : Roma, 25 apr. (AdnKronos) – prove di asse a Bruxelles tra il M5S e il Pd, mentre a Roma si tenta il dialogo, tutto in salita, per la formazione di un governo insieme. Dalla Commissione Libertà Civili del Parlamento europeo è arrivato il via libera al testo che riforma il diritto d’asilo, che introduce, tra le altre cose, un tetto massimo di sei mesi per decidere sulle domande di protezione internazionale e non 18, come si arriva ad ...

Migranti - traffico su “gommoni di lusso” tra Italia e Tunisia : 13 arresti. “Tra passeggeri anche sospetti jihadisti” : Sbarchi fantasma tra la Tunisia e Marsala di presunti jihadisti. A scoprirli sono stati gli uomini della Guardia di finanza di Palermo che questa mattina ha fermato tredici persone. Uno dei protagonisti del traffico è sospettato – sulla base delle intercettazioni – di essere vicino ad ambienti terroristici. L’operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ed eseguita dai finanzieri del Nucleo di Polizia ...

Boldrini e Asia Argento : - ri - nasce l'asse femminista "per le donne e i Migranti" : Ognuno lo può fare nel proprio ambito, nello spettacolo, come nella politica'. E squadra in qualche modo il duo Argento-Boldrini sembrano averla fatta. 'In Italia ci hanno elette nemiche , numero, 1 ...

Rassegna 3.4. Israele - accordo con l'Onu per mandare 16 mila Migranti in Occidente - 'anche in Italia'. Italia smentisce : Repubblica Politica. Salvini e Di Maio al Colle, ma senza chiedere l'incarico. Le strategie dei due leader di Lega e 5Stelle che non vogliono bruciarsi al primo giro di consultazioni. Repubblica ...